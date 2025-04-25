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Nesrin Cavadzade Kimdir, Kaç Yaşında? Nesrin Cavadzade Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Her Şey

Nesrin Cavadzade Kimdir, Kaç Yaşında? Nesrin Cavadzade Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Her Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.04.2025 - 12:17

Bizim Hikaye, Üç Kuruş ve Yasak Elma gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin demirbaşlarından. Azerbaycan kökenli oyuncu, kariyerine birçok ödül sığdırmış, tam anlamıyla başarıdan başarıya koşan bir isim. Son olarak Pamir Pekin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Cavadzade, Sandık Kokusu dizisiyle de ekranlardaydı. 

Peki Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 

İşte kariyeri, aşk hayatı, ödülleri ve çok daha fazlası…

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Nesrin Cavadzade Kimdir?

Nesrin Cavadzade Kimdir?

30 Temmuz 1982’de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan Nesrin Cavadzade, 11 yaşında Türkiye’ye taşındı. Eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamlayan güzel oyuncu, ardından Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğun yanında tam bir dil cambazı olan Cavadzade; Türkçenin dışında İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca biliyor, Arapça ve Japonca da öğrenim aşamasında.

Nesrin Cavadzade kaç yaşında?

1982 doğumlu olan Nesrin Cavadzade, şu anda 42 yaşında. Yaşına rağmen enerjisi ve güzelliğiyle genç oyunculara taş çıkarıyor desek yeridir.

Nesrin Cavadzade nereli?

Aslen Azerbaycanlı olan oyuncu, Türkiye’ye 11 yaşındayken geldi. Ancak kariyerini tamamen Türkiye’de inşa etti ve artık Türk televizyon dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Nesrin Cavadzade Kariyer Başlangıcı

Nesrin Cavadzade Kariyer Başlangıcı

Nesrin Cavadzade’nin televizyon yolculuğu 2006 yılında Yersiz Yurtsuz dizisindeki Suna rolüyle başladı. Ardından, Cemal Şan’ın yönetmenliğini yaptığı Dilber’in Sekiz Günü filmiyle sinemada da adını duyurdu. 

Bu rolle birçok festivalden En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. O günden bu yana sinema ve televizyon dünyasında hız kesmeden ilerliyor.

Nesrin Cavadzade Özel Hayatı

Nesrin Cavadzade Özel Hayatı

Güzelliğiyle olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Cavadzade, son olarak Sandık Kokusu dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile yaşadığı aşkla manşetleri süslemişti. 

Ancak bu ilişki kısa sürdü ve ikili yollarını ayırdı.

Nesrin Cavadzade Yer Aldığı Diziler

Nesrin Cavadzade Yer Aldığı Diziler

Televizyon ekranlarında fırtına gibi esen Nesrin Cavadzade, bugüne dek birçok projede rol aldı. En dikkat çekenlerden bazıları şunlar:

  • 2024 – Sandık Kokusu (Ayça)

  • 2023 – Şahane Hayatım (Melisa Özsoy)

  • 2021-2022 – Üç Kuruş (Bahar)

  • 2019-2021 – Yasak Elma (Şahika Ekinci)

  • 2017-2018 – Bizim Hikaye (Tülay Sertkaya)

  • 2016 – Kış Güneşi

  • 2014 – Küçük Ağa

  • 2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (Kara Leyla)

Ayrıca dijital platformda da 2020’de Bir Başkadır dizisinde Melisa karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Nesrin Cavadzade Yer Aldığı Filmler

Nesrin Cavadzade Yer Aldığı Filmler

Sinema deyince Nesrin Cavadzade’nin filmografisi de hayli kabarık:

  • 2020 – Cemil Şov, Bir Annenin Sonatı, Aşk Tesadüfleri Sever 2

  • 2014 – Kuzu

  • 2014 – Annemin Şarkısı

  • 2012 – Yangın Var

  • 2011 – Güzel Günler Göreceğiz

  • 2007 – Dilber’in Sekiz Günü

“Kuzu” filmindeki performansıyla Altın Portakal’ı kucaklamıştı

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Nesrin Cavadzade Güncel Projeleri

Nesrin Cavadzade Güncel Projeleri

Son olarak 2024 yapımı Sandık Kokusu dizisinde Ayça karakterine hayat verdi. Dizi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve Cavadzade’nin performansı yine çok beğenildi.

Nesrin Cavadzade ödülleri ve başarıları

Nesrin Cavadzade ödülleri ve başarıları

Nesrin Cavadzade kariyerinde pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Bunlardan bazıları:

  • Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Kuzu, 2014)

  • Antalya Altın Portakal – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2011)

  • Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (2012)

  • Sadri Alışık Ödülleri – Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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