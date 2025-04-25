Nesrin Cavadzade Kimdir, Kaç Yaşında? Nesrin Cavadzade Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Her Şey
Bizim Hikaye, Üç Kuruş ve Yasak Elma gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin demirbaşlarından. Azerbaycan kökenli oyuncu, kariyerine birçok ödül sığdırmış, tam anlamıyla başarıdan başarıya koşan bir isim. Son olarak Pamir Pekin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Cavadzade, Sandık Kokusu dizisiyle de ekranlardaydı.
Peki Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
İşte kariyeri, aşk hayatı, ödülleri ve çok daha fazlası…
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Nesrin Cavadzade Kimdir?
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Nesrin Cavadzade Özel Hayatı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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