Nesrin Cavadzade Kimdir, Kaç Yaşında? Nesrin Cavadzade Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Her Şey

Bizim Hikaye, Üç Kuruş ve Yasak Elma gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin demirbaşlarından. Azerbaycan kökenli oyuncu, kariyerine birçok ödül sığdırmış, tam anlamıyla başarıdan başarıya koşan bir isim. Son olarak Pamir Pekin’le yaşadığı aşkla gündeme gelen Cavadzade, Sandık Kokusu dizisiyle de ekranlardaydı.

Peki Nesrin Cavadzade kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İşte kariyeri, aşk hayatı, ödülleri ve çok daha fazlası…