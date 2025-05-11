"Millî Eğitim Akademisi" Adı Verilen Yeni Sistem
“Eğitim fakültesine gerek yok. Seni başka bir yoldan da öğretmen yapabiliriz.”
Son günlerde eğitim dünyasında en çok tartışılan konulardan biri, 'Millî Eğitim Akademisi' adı verilen yeni sistem. Buna göre öğretmen adayları, belirli bir teorik ve pratik eğitim sürecinden geçirilecek. İlk bakışta kulağa hoş geliyor, değil mi?
“Daha donanımlı öğretmenler, daha planlı bir hazırlık süreci, daha nitelikli bir başlangıç...”
Ama en temel soruyu sormadan bu süreci benimsemek ne kadar doğru olur?
Öğretmenlik Ne Zaman Kursa Dönüştü?
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