"Millî Eğitim Akademisi" Adı Verilen Yeni Sistem

Bugüne kadar öğretmenlik; dört yıl süren alan bilgisi, pedagojik formasyon, sınıf yönetimi ve öğretmenlik uygulamalarıyla şekillenen ve ciddi bir akademik birikimle kazanılan bir meslekti. Eğitim fakülteleri yalnızca bilgi değil, aynı zamanda değer, kültür ve mesleki ilkeleri de kazandırıyordu. Çünkü öğretmenlik, bilgi aktarmaktan çok kişilik şekillendirmektir. Bu yol sabır, rehberlik ve zaman ister.

Yeni Sistem Ne Vaat Ediyor?

Peki, bu akademi ne öğretecek? Akademik yeterlikler nasıl korunacak ya da değerlendirilecek? Bu sorular hâlâ net değil. Sorun yalnızca sürede değil; bu sürecin niteliğinde ve hesap verebilirliğinde. Üstelik adaylardan eğitim görecekleri 14 aylık süre boyunca asgari ücretin az üzerinde bir maaşla geçinmeleri bekleniyor. Eğitimin yalnızca 30 ilde verileceği söyleniyor. Bu da binlerce gencin ekonomik açıdan ciddi bir yük altına girmesi demek.

Hepimizin Arzusu Daha Donanımlı Öğretmenler Yetiştirmek

Hiç kuşkusuz, öğretmenlik mesleğinin daha donanımlı bireylerle yürütülmesi hepimizin ortak arzusu. Ancak bu hazırlığın içeriği ve yöntemi, mesleğin doğasını ve tarihsel birikimini göz ardı etmemelidir. Eğitim, yalnızca kısa vadeli personel ihtiyacına göre değil; çocuklarımızın geleceğine ve toplumun önceliklerine göre şekillendirilmelidir.