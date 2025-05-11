3 Çocuk Doğuran Annelere Memurluk mu Geliyor? KPSS Şartsız Memur Olma Detayları
Türkiye'de azalan genç nüfusa dair önlem almak için birçok çalışma yürütülüyor. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinden sonra, partiler de TBMM'ye farklı kanun teklifleri sunmaya başladı. Bir öneri de İYİ Parti'den geldi. Bu kanun teklifiyle '3 çocuk sahibi kadınlara memur olma hakkı' verilmesi önerildi. Teklifin kabul edilmesi halinde 3 çocuk doğuran kadınlar, KPSS şartsız memur olabilecek.
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Kaynak: NTV
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3 Çocuk Sahibi Olan Kadınlara Memurluk
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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