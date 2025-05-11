3 Çocuk Doğuran Annelere Memurluk mu Geliyor? KPSS Şartsız Memur Olma Detayları

NTV'nin aktardığına göre TBMM'ye yeni bir kanun teklifinde bulunuldu. Bu kanun teklifine göre, 3 çocuk sahibi olan kadınlar, KPSS şartsız memur olabilecek. 3 çocuk doğuran kadınlara memuriyet teklifi ise İYİ Parti'den geldi.

İYİ Parti, 3 çocuk sahibi olan kadınların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan memur olabilmesine yönelik bir öneride bulundu. Ancak bu teklif de şartlara bağlı olacak.