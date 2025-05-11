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3 Çocuk Doğuran Annelere Memurluk mu Geliyor? KPSS Şartsız Memur Olma Detayları

3 Çocuk Doğuran Annelere Memurluk mu Geliyor? KPSS Şartsız Memur Olma Detayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 10:22

Türkiye'de azalan genç nüfusa dair önlem almak için birçok çalışma yürütülüyor. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinden sonra, partiler de TBMM'ye farklı kanun teklifleri sunmaya başladı. Bir öneri de İYİ Parti'den geldi. Bu kanun teklifiyle '3 çocuk sahibi kadınlara memur olma hakkı' verilmesi önerildi. Teklifin kabul edilmesi halinde 3 çocuk doğuran kadınlar, KPSS şartsız memur olabilecek.

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Kaynak: NTV

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3 Çocuk Sahibi Olan Kadınlara Memurluk

3 Çocuk Sahibi Olan Kadınlara Memurluk

NTV'nin aktardığına göre TBMM'ye yeni bir kanun teklifinde bulunuldu. Bu kanun teklifine göre, 3 çocuk sahibi olan kadınlar, KPSS şartsız memur olabilecek. 3 çocuk doğuran kadınlara memuriyet teklifi ise İYİ Parti'den geldi. 

İYİ Parti, 3 çocuk sahibi olan kadınların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan memur olabilmesine yönelik bir öneride bulundu. Ancak bu teklif de şartlara bağlı olacak.

Üç Çocuğu Olan Kadınlar Atanabilecek mi?

Üç Çocuğu Olan Kadınlar Atanabilecek mi?

3 çocuk şartını sağlayan kadınlar memur olmak istediğinde KPSS şartı aranmayacak. Fakat aranan bazı şartlar bulunuyor. Bunlar;

  • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

  • Sağlık yönünden görev yapmaya elverişli olmak

Peki Atamalar Nasıl Yapılacak?

Atamalar, kura yöntemiyle yapılacak. İlkokul ve ortaokul mezunları 'hizmetli' kadrolarında,  lise ve üniversite mezunları da eğitimlerine uygun 'memur' kadrolarında çalışabilecek. Atama hakkı, bir defaya mahsus olacak.

Üç Çocuk Annesi Hangi Memurluklara Atanabilir?

Üç Çocuk Annesi Hangi Memurluklara Atanabilir?

3 çocuk sahibi kadınların memur olması kanun teklifine göre, kadınların atanabileceği farklı kadrolar bulunuyor. İlkokul ve ortaokul mezunları hizmetli kadrolarına, lise ve üniversite mezunları ise öğrenim durumlarına göre uygun memur kadrolarına atanabilecek. 

Söz konusu kanun teklifi, öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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