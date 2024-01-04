Ece Ronay Eski Eşi Mehmet Bilir'in Suçlamalarından Sonra Şubelerine Haciz Gelmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Geçtiğimiz mayıs ayında boşanan fenomen Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in yaşadığı problemler magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Ece Ronay Mehmet Bilir'in suçlamalarından sonra Bağdat Caddesi ve Gebze şubelerine haciz geldiğini duyurdu.

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