Ece Ronay Eski Eşi Mehmet Bilir'in Suçlamalarından Sonra Şubelerine Haciz Gelmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!
Ece Ronay Eski Eşi Mehmet Bilir'in Suçlamalarından Sonra Şubelerine Haciz Gelmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!
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Sosyal medyada fenomeni olarak hayatımıza giren Ece Ronay son zamanlarda eski eşi Mehmet Bilir'le yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.
Bir de çocukları olan çift geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini sonlandırmışlardı. Ancak boşanma sonrası çalkantılı bu süreç hala devam ediyor.
Hatta Ece Ronay'ın evlilik sırasında Mehmet Bilir'den şiddet gördüğü iddiaları da çok konuşulmuştu.
En son Mehmet Bilir'in 'Söylemezsem Olmaz' programına katılarak sessizliğini bozmasının ardından kendi dükkanı kurşunlanmıştı.
Bugün yaşanan son dakika gelişmesinde ise Ece Ronay Mehmet Bilir'e borcu olduğu iddiasıyla Gebze ve Bağdat Caddesi şubelerine haciz geldiğini bu videoyla duyurdu.👇
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'Can güvenliğim yoktu' diyerek üzüntüsünü paylaştı.👇
"Beni düşüremeyeceğini anladığında sıra canıma gelecek biliyorum." dedi.👇
"Gerçek işkencelere maruz kaldığımı anlatamadım" diyerek kendini savunan Ece Ronay bu defa suçlamardan kendini aklayabilmek için kanıt ortaya koydu.
Mehmet Bilir'in kendi el yazısıyla imzasını paylaştı.👇
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'Borcum olduğunu bahsettiği kağıt bu' diyerek her şeyi ortaya döktü.👇
"Borcun yoksa haciz nasıl geldi?" sorularına ise böyle açıklık getirdi.👇
Siz Ece Ronay'ın bu açıklamalarından sonra ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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