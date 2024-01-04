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Ece Ronay Eski Eşi Mehmet Bilir'in Suçlamalarından Sonra Şubelerine Haciz Gelmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Ece Ronay Eski Eşi Mehmet Bilir'in Suçlamalarından Sonra Şubelerine Haciz Gelmesiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Ece Ronay
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 17:49

Geçtiğimiz mayıs ayında boşanan fenomen Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in yaşadığı problemler magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Ece Ronay Mehmet Bilir'in suçlamalarından sonra Bağdat Caddesi ve Gebze şubelerine haciz geldiğini duyurdu.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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Sosyal medyada fenomeni olarak hayatımıza giren Ece Ronay son zamanlarda eski eşi Mehmet Bilir'le yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

Sosyal medyada fenomeni olarak hayatımıza giren Ece Ronay son zamanlarda eski eşi Mehmet Bilir'le yaşadığı problemlerle gündeme geliyor.

Bir de çocukları olan çift geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini sonlandırmışlardı. Ancak boşanma sonrası çalkantılı bu süreç hala devam ediyor.

Bir de çocukları olan çift geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerini sonlandırmışlardı. Ancak boşanma sonrası çalkantılı bu süreç hala devam ediyor.

Hatta Ece Ronay'ın evlilik sırasında Mehmet Bilir'den şiddet gördüğü iddiaları da çok konuşulmuştu.

Hatta Ece Ronay'ın evlilik sırasında Mehmet Bilir'den şiddet gördüğü iddiaları da çok konuşulmuştu.

Mehmet Bilir'in açıklamaları ise herkesi şaşırtmıştı. Detaylara burada yer vermiştik.👇

En son Mehmet Bilir'in 'Söylemezsem Olmaz' programına katılarak sessizliğini bozmasının ardından kendi dükkanı kurşunlanmıştı.

En son Mehmet Bilir'in 'Söylemezsem Olmaz' programına katılarak sessizliğini bozmasının ardından kendi dükkanı kurşunlanmıştı.

Mehmet Bilir'in Ece Ronay'ı suçlamasıyla birlikte tartışma daha da büyümüştü.👇

Bugün yaşanan son dakika gelişmesinde ise Ece Ronay Mehmet Bilir'e borcu olduğu iddiasıyla Gebze ve Bağdat Caddesi şubelerine haciz geldiğini bu videoyla duyurdu.👇

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'Can güvenliğim yoktu' diyerek üzüntüsünü paylaştı.👇

"Beni düşüremeyeceğini anladığında sıra canıma gelecek biliyorum." dedi.👇

"Gerçek işkencelere maruz kaldığımı anlatamadım" diyerek kendini savunan Ece Ronay bu defa suçlamardan kendini aklayabilmek için kanıt ortaya koydu.

Mehmet Bilir'in kendi el yazısıyla imzasını paylaştı.👇

Mehmet Bilir'in kendi el yazısıyla imzasını paylaştı.👇

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'Borcum olduğunu bahsettiği kağıt bu' diyerek her şeyi ortaya döktü.👇

'Borcum olduğunu bahsettiği kağıt bu' diyerek her şeyi ortaya döktü.👇

"Borcun yoksa haciz nasıl geldi?" sorularına ise böyle açıklık getirdi.👇

Siz Ece Ronay'ın bu açıklamalarından sonra ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

Siz Ece Ronay'ın bu açıklamalarından sonra ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇

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