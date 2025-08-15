Derece Yapmasına Rağmen Ataması Yapılmayan Depremzede Öğretmen Mülakat Sistemine İsyan Etti

Sahte diplomalar, başkalarının adına atılan e-imzalar, tartışmalı sınav sonuçları derken eğitimdeki sorunlar bitmiyor. Halihazırda talebin çok altında kalan öğretmen atamaları ve ataması yapılmayan öğretmenler de birkaç yıldır sınav stresinin ardından mülakat uygulamasıyla uğraşıyor. Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapan mülakat mağduru öğretmenlerden birinin anlattıkları ise sosyal medyada öne çıktı.
Depremzede öğretmen mülakat uygulamasına böyle tepki gösterdi 📹
Geçtiğimiz gün MEB önünde eylem yapan bir öğretmen de gözyaşlarına boğulmuş, "Yakalım mı kendimizi?" sözleriyle dikkat çekmişti.
