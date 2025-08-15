onedio
Derece Yapmasına Rağmen Ataması Yapılmayan Depremzede Öğretmen Mülakat Sistemine İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.08.2025 - 13:41

Sahte diplomalar, başkalarının adına atılan e-imzalar, tartışmalı sınav sonuçları derken eğitimdeki sorunlar bitmiyor. Halihazırda talebin çok altında kalan öğretmen atamaları ve ataması yapılmayan öğretmenler de birkaç yıldır sınav stresinin ardından mülakat uygulamasıyla uğraşıyor. Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapan mülakat mağduru öğretmenlerden birinin anlattıkları ise sosyal medyada öne çıktı.

Depremzede öğretmen mülakat uygulamasına böyle tepki gösterdi 📹

Geçtiğimiz gün MEB önünde eylem yapan bir öğretmen de gözyaşlarına boğulmuş, "Yakalım mı kendimizi?" sözleriyle dikkat çekmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
