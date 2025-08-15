Erdoğan Partisine Katılan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'a Kilo Vermesini Önerdi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte geçtiğimiz gün AKP'ye katılan belediye başkanlarından biri de İYİ Partili Mustafa Kodal oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın parti rozetini alan Kodal'a kilo vermesini ve çok çalışmasını tavsiye etmesi törenin ilginç detaylarındandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siyasetteki transferler en az futbol dünyasındaki transferler kadar konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan ve Kodal arasındaki diyalog böyle görüntülendi;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın