Erdoğan Partisine Katılan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'a Kilo Vermesini Önerdi

Erdoğan Partisine Katılan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'a Kilo Vermesini Önerdi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.08.2025 - 10:47

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte geçtiğimiz gün AKP'ye katılan belediye başkanlarından biri de İYİ Partili Mustafa Kodal oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın parti rozetini alan Kodal'a kilo vermesini ve çok çalışmasını tavsiye etmesi törenin ilginç detaylarındandı.

Siyasetteki transferler en az futbol dünyasındaki transferler kadar konuşuluyor.

Siyasetteki transferler en az futbol dünyasındaki transferler kadar konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde iddia olarak düşen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılması ön plana çıksa da kendisiyle birlikte Isparta'nın İYİ Partili Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal da geçtiğimiz günkü törende rozetini alanlar arasındaydı.

Erdoğan ve Kodal arasındaki diyalog böyle görüntülendi;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
