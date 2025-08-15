onedio
Genç Kadın Şort Giydiği İçin Kendisine Laf Atan Kişiyle Yaşadığı Diyaloğu Paylaştı

Genç Kadın Şort Giydiği İçin Kendisine Laf Atan Kişiyle Yaşadığı Diyaloğu Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.08.2025 - 11:55

Kimebaktinizss isimli TikTok kullanıcısı bir videosunda sokakta gezerken kendisine laf atan ve giyimini eleştiren bir kadınla yaşadığı diyaloğu paylaştı. Genç kadın kıyafetini beğenmediğini söyleyen kadına 'Sizin beğenmemeniz benim için bir şey ifade etmiyor' ifadelerini kullandı.

O diyalog böyle kaydedildi 📹

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
