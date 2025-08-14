onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Türk Gezginin Bangladeş İzlenimleri: "Türkiye’den 100, Japonya’dan 200 Yıl Gerideler"

Bir Türk Gezginin Bangladeş İzlenimleri: "Türkiye’den 100, Japonya’dan 200 Yıl Gerideler"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 17:20

İçerik Devam Ediyor

Bangladeş’e giden Türk bir gezginin paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu. “Türkiye’den 100, Japonya’dan 200 yıl gerideler” sözleriyle dikkat çeken gezgin, ülkenin sokaklarındaki kaosu anlattı. Kalabalık pazarlar, elektrik yoksunluğu ve günlük yaşamın zorluklarına tanıklık eden paylaşım, Bangladeş'e dair acı gerçekleri ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Türk gezginin Bangladeş izlenimleri 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın