onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Marmara Denizi'nde Teknesi Parçalanmıştı: İş İnsanı Halit Yukay’dan 10 Gün Sonra İlk İz Bulundu

Marmara Denizi'nde Teknesi Parçalanmıştı: İş İnsanı Halit Yukay’dan 10 Gün Sonra İlk İz Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 15:45

İş insanı Halit Yukay, kendine ait tekne ile Yalova’dan Bozcaada’ya gitmeye çalışırken Marmara Denizi açıklarında teknesi parçalanmıştı. Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridinde deniz polisi aramalarına devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait koltuk, karaya vurmuş halde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aramala çalışmalarında ilk iz 10 gün sonra bulundu.

Aramala çalışmalarında ilk iz 10 gün sonra bulundu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay’ın teknesi, Yalova'dan Bozcaada'ya gittiği sırada denizde parçalanmış olarak bulunmuştu.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Arama çalışmaları Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Balıkesir’in Erdek ilçesinin kıyı kenar çizgisi deniz polisi tarafından taranırken, Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını Çanakkale tarafında yoğunlaştırdı. Bölgede 6 unsurla çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Karabiga sahilinde kıyıya vurmuş halde tekne koltuğu buldu. Koltuğun, Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait olduğu belirlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın