Marmara Denizi'nde Teknesi Parçalanmıştı: İş İnsanı Halit Yukay’dan 10 Gün Sonra İlk İz Bulundu

Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay’ın teknesi, Yalova'dan Bozcaada'ya gittiği sırada denizde parçalanmış olarak bulunmuştu.

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Arama çalışmaları Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Balıkesir’in Erdek ilçesinin kıyı kenar çizgisi deniz polisi tarafından taranırken, Sahil Güvenlik ekipleri çalışmalarını Çanakkale tarafında yoğunlaştırdı. Bölgede 6 unsurla çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Karabiga sahilinde kıyıya vurmuş halde tekne koltuğu buldu. Koltuğun, Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait olduğu belirlendi.