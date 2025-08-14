Marmara Denizi'nde Teknesi Parçalanmıştı: İş İnsanı Halit Yukay’dan 10 Gün Sonra İlk İz Bulundu
İş insanı Halit Yukay, kendine ait tekne ile Yalova’dan Bozcaada’ya gitmeye çalışırken Marmara Denizi açıklarında teknesi parçalanmıştı. Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridinde deniz polisi aramalarına devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığı Çanakkale’nin Karabiga ilçesi kıyısında Yukay’ın teknesi ‘Graywolf’a ait koltuk, karaya vurmuş halde bulundu.
Aramala çalışmalarında ilk iz 10 gün sonra bulundu.
