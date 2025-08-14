Adana’da Film Gibi Çatışma: Komşular Balkondan Birbirine Uzun Namlulu Silahla Ateş Açtı

İddiaya göre, 22 yaşındaki M.P., 22 yaşındaki F.K., 22 yaşındaki O.B., ve 21 yaşındaki C.E.'nin bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından ateş açıldı.

Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler M.P., F.K., O.B ve C.E.'yi olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.