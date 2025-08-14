onedio
Adana'da Film Gibi Çatışma: Komşular Balkondan Birbirine Uzun Namlulu Silahla Ateş Açtı

Adana’da Film Gibi Çatışma: Komşular Balkondan Birbirine Uzun Namlulu Silahla Ateş Açtı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.08.2025 - 16:40

Adana’da komşular arasında yaşanan silahlı çatışmanın görüntüleri “pes” dedirtti. Balkondan uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş açan 4 kişi gözaltına alındı.

İşte Adana’da film sahnelerini aratmayan çatışma anları.. 👇

Olay Adana’nın Seyhan ilçesinde Türkocağı Mahallesi'nde yaşandı.

Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde Türkocağı Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, 22 yaşındaki M.P., 22 yaşındaki F.K., 22 yaşındaki O.B., ve 21 yaşındaki C.E.'nin bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından ateş açıldı. 

Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler M.P., F.K., O.B ve C.E.'yi olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.

Adana'daki silahlı çatışmanın görüntüleri 👇

