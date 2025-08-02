onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Staj Yaptığını Söyleyen Bir Genç Çalıştığı Anları Paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Staj Yaptığını Söyleyen Bir Genç Çalıştığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2025 - 19:18 Son Güncelleme: 02.08.2025 - 19:20

İçerik Devam Ediyor

Pek çok öğrenci için staj önemli dönüm noktalarından biridir. Staj iş dünyasına atılan ilk adımlardan biri olduğu için stajın yapıldığı yer oldukça önemlidir. Aynı zamandan yine pek çoğu için staj yapacak bir yer bulmak oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde staj yaptığını söyleyen bir genç, çalıştığı anları paylaştı. Video sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu kadar yemeği kim için yaptığı sorgulandı.

Bu kadar yemeği kim için yaptığı sorgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî yönetim ve temsil merkezlerinden biri. Ankara’da Beştepe semtinde, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, sürekli konaklama amacıyla değil, yönetim faaliyetleri için kullanılıyor. Cumhurbaşkanı gün içinde burada toplantılar yapıyor, yabancı devlet adamlarını ağırlıyor. Külliyede ayrıca danışmanlar, bürokratlar, iletişim ve güvenlik personelleri gibi birçok devlet görevlisi görev yapıyor. Bu yüzden külliyede pişen yemeklerin miktarı oldukça fazla.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın