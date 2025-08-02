Pek çok öğrenci için staj önemli dönüm noktalarından biridir. Staj iş dünyasına atılan ilk adımlardan biri olduğu için stajın yapıldığı yer oldukça önemlidir. Aynı zamandan yine pek çoğu için staj yapacak bir yer bulmak oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde staj yaptığını söyleyen bir genç, çalıştığı anları paylaştı. Video sosyal medyada viral oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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