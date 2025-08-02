Pek çok öğrenci için staj önemli dönüm noktalarından biridir. Staj iş dünyasına atılan ilk adımlardan biri olduğu için stajın yapıldığı yer oldukça önemlidir. Aynı zamandan yine pek çoğu için staj yapacak bir yer bulmak oldukça zorlayıcı bir süreç olabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde staj yaptığını söyleyen bir genç, çalıştığı anları paylaştı. Video sosyal medyada viral oldu.