Bir Pediatri Doktoru Hastasının Başında Beklediği Anları Paylaştı

Bir Pediatri Doktoru Hastasının Başında Beklediği Anları Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
10.09.2025 - 11:35

Bir çocuk doktoru durumu kritik olan minik hastasının başında nöbet tuttuğu ve durumunu sık sık kontrol ettiği anları hızlandırarak paylaştı. İşinin zorluğundan ve öneminden bahseden doktor paylaşımıyla takdir topladı.

İşte o paylaşım 📹

Paylaşımın açıklaması şöyle;

“Sizin gördüğünüz bu 15 saniye benim tüm gecemdi. Kritik bir hastaydı ve gözümü 1 dakika bile ayırmak içimi huzursuz ediyordu.

Bir anne baba için çocuğunu hiç tanımadığın birine emanet etmek çok zordur, ben de bunu layığıyla yapmak istiyorum.”

Oğuzhan Kaya
