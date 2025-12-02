onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Drone ile Gökkuşağının İçinden Geçmeye Çalıştığı Anları Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Drone ile Gökkuşağının İçinden Geçmeye Çalıştığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.12.2025 - 08:34 Son Güncelleme: 02.12.2025 - 08:38

İçerik Devam Ediyor

Gökkuşağı, doğanın en büyülü ve etkileyici olaylarından biri. Gökkuşağının sadece bir doğa olayı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir öneme sahip olduğunu söylemek de yanlış olmaz. 7'den 70'e herkesi büyüleyen bu doğa olayı hakkında pek çok efsane var. Gökkuşağının altından geçtiğinde cinsiyetin değişeceğinden, gökkuşağının dibinde bir küp altın olduğu inancına kadar pek çok efsane günümüze kadar ulaşmış durumda. 

'_mustafakacan' isimli içerik üreticisi, drone ile gökkuşağının altından geçmeye çalıştı. Video pek çok kişiyi çocukluk yıllarına götürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/_mustafakacan/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Gökkuşağının altından geçmek neden mümkün değil?

Gökkuşağının altından geçmek neden mümkün değil?

Gökkuşağı fiziksel bir nesne değil, ışığın su damlalarında kırılması ve yansımasıyla oluşan bir optik yanılsama. Bu yüzden biz hareket ettikçe gökkuşağının yeri de değişir. Bu yüzden gökkuşağına yaklaşmak mümkün değil. Yani ne kadar hızlı olursan ol gökkuşağı hep görüş açına göre yeniden oluşur.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın