Bir İçerik Üreticisi Drone ile Gökkuşağının İçinden Geçmeye Çalıştığı Anları Paylaştı

Gökkuşağı, doğanın en büyülü ve etkileyici olaylarından biri. Gökkuşağının sadece bir doğa olayı olmadığını, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir öneme sahip olduğunu söylemek de yanlış olmaz. 7'den 70'e herkesi büyüleyen bu doğa olayı hakkında pek çok efsane var. Gökkuşağının altından geçtiğinde cinsiyetin değişeceğinden, gökkuşağının dibinde bir küp altın olduğu inancına kadar pek çok efsane günümüze kadar ulaşmış durumda.

'_mustafakacan' isimli içerik üreticisi, drone ile gökkuşağının altından geçmeye çalıştı. Video pek çok kişiyi çocukluk yıllarına götürdü.