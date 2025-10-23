ABD Kaliforniya’da Korkunç Kaza: Tır Araçları Biçti, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD basınında çıkan haberlere göre kazaya neden olan tırın sürücüsü sadece 21 yaşında. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve alkol ile uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen sürücü 3 kişinin öldüğü kaza sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.