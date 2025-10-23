onedio
ABD Kaliforniya’da Korkunç Kaza: Tır Araçları Biçti, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 09:37

ABD Kaliforniya’da otoyolda yaşanan bir kazanın araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında ve 21 yaşında olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı tır duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, tırın sürücüsü ise tutuklandı.

ABD’deki korkunç kazanın görüntüleri 👇

Sürücünün uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu iddia edildi.

Sürücünün uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu iddia edildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre kazaya neden olan tırın sürücüsü sadece 21 yaşında. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve alkol ile uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen sürücü 3 kişinin öldüğü kaza sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
