Isparta’da Vahşet: Büyü Yapmak İçin Sokak Hayvanlarının Uzuvları Kesilmiş
Isparta’da çok sayıda sokak hayvanını uzuvlarının kesildiği şikayetleri sonrasında harekete geçen Isparta Barosu savcılığa suç duyurusunda bulunarak faillerin yakalanmasını talep etti. Barodan yapılan açıklamada büyü yapma amacıyla sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi olaylarının yeniden görülmeye başlandığı vurgulandı.
Isparta büyü yapmak için yaşanan vahşet veteriner ve vatandaşların gözünden kaçmadı.
