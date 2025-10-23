onedio
Isparta’da Vahşet: Büyü Yapmak İçin Sokak Hayvanlarının Uzuvları Kesilmiş

Isparta
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.10.2025 - 09:20

Isparta’da çok sayıda sokak hayvanını uzuvlarının kesildiği şikayetleri sonrasında harekete geçen Isparta Barosu savcılığa suç duyurusunda bulunarak faillerin yakalanmasını talep etti. Barodan yapılan açıklamada büyü yapma amacıyla sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi olaylarının yeniden görülmeye başlandığı vurgulandı.

Isparta büyü yapmak için yaşanan vahşet veteriner ve vatandaşların gözünden kaçmadı.

Sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi akıllara “bağlama büyüsünü” getirirken Isparta Barosu, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

'Büyü yapma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen bu eylemler neticesinde çok sayıda patisi ve kuyruğu kesilmiş hayvan tespit edilmiş; bunların birçoğu hayatta kalmayı başaramamış, geri kalan kısmı ise sakat kalmıştır. Veterinerlerden ve halkımızdan gelen ihbarlar üzerine Isparta Barosu Başkanlığımızca harekete geçilmiş, Hayvan Hakları Komisyonumuzca gerekli araştırmalar yapılarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu hakkında şikayette bulunulmuştur. İlimiz halkı, valiliği ve belediyesi ile hayvansever çalışmalarıyla örnek bir şehir olma yolundayken yaşanan bu olaylar, tüm vicdanları derinden sarsmıştır.'

