23 Ekim Perşembe Hava Durumu: Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu "Sağanak Yağış" Uyarısı!
23 Ekim Perşembe hava durumu raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Bazı bölgelerimiz ise sağanak yağışın etkisi altında olacak. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji, 7 il için de sarı kodlu uyarı yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 il için sarı kodlu uyarı!
23 Ekim Perşembe Hava Durumu
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
