onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
23 Ekim Perşembe Hava Durumu: Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu "Sağanak Yağış" Uyarısı!

23 Ekim Perşembe Hava Durumu: Meteoroloji'den 7 İl İçin Sarı Kodlu "Sağanak Yağış" Uyarısı!

hava durumu
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 09:13

23 Ekim Perşembe hava durumu raporu belli oldu.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Bazı bölgelerimiz ise sağanak yağışın etkisi altında olacak. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak yağışlar bekleniyor. 

Meteoroloji, 7 il için de sarı kodlu uyarı yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

23 Ekim Perşembe Hava Durumu

23 Ekim Perşembe Hava Durumu

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı aktarılıyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ile Tekirdağ illeri için 'sarı' kodlu uyarı yayınlandı.

İSTANBUL 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın