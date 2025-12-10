ABD Florida’da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Uçak Düştü: Sürücü Hafif Şekilde Yaralandı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Karayolunda seyir halinde bulunan 57 yaşındaki bir kadının kullandığı aracın üzerine, acil iniş yapmak zorunda kalan 27 yaşındaki bir erkeğin kullandığı uçak düştü. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken, pilotun yara almadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyir halindeki aracın üzerine uçak düştü 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın