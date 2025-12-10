onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD Florida’da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Uçak Düştü: Sürücü Hafif Şekilde Yaralandı

ABD Florida’da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Uçak Düştü: Sürücü Hafif Şekilde Yaralandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 08:48

İçerik Devam Ediyor

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Karayolunda seyir halinde bulunan 57 yaşındaki bir kadının kullandığı aracın üzerine, acil iniş yapmak zorunda kalan 27 yaşındaki bir erkeğin kullandığı uçak düştü. Kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralanırken, pilotun yara almadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seyir halindeki aracın üzerine uçak düştü 👇

Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD Florida’da “sabit kanatlı çok motorlu bir uçak” bilinmeyen nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 27 yaşındaki bir kişinin kullandığı uçak acil iniş yapmak için karayolunu tercih etti. Uçak, karayolunda seyir halindeki Toyota marka aracın üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda araç sürcüsü hafif şekilde yaralanırken, pilot ise yara almadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın