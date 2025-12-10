ABD Florida’da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Uçak Düştü: Sürücü Hafif Şekilde Yaralandı

ABD Florida’da “sabit kanatlı çok motorlu bir uçak” bilinmeyen nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 27 yaşındaki bir kişinin kullandığı uçak acil iniş yapmak için karayolunu tercih etti. Uçak, karayolunda seyir halindeki Toyota marka aracın üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda araç sürcüsü hafif şekilde yaralanırken, pilot ise yara almadı.