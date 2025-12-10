Japonya'da Yaşayan Bir Türk 7.6 Büyüklüğündeki Depremin Meydana Geldiği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSAZZEOkxKS/
Geçtiğimiz gün, Japonya'nın Aomori bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yapılan açıklamaya göre deprem 50 kilometre derinde gerçekleşti. Aomori'nin yanı sıra, Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita bölgelerinde de deprem güçlü bir şekilde hissedildi. Depremin ardından, bu bölgelerde tsunami uyarıları yapıldı.
Japonya'da yaşayan 'hakan_karabulut58' isimli içerik üreticisi depremin yaşandığı anları paylaştı. 7.6'lık bir deprem olmasına rağmen evde ciddi bir sarsındı görülmedi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Japonya ve Türkiye'de benzer büyüklükteki depremlerin etkisinin farklı olması, depremlerin türünün farklı olmasından mı kaynaklanıyor?
👇
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
