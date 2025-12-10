Japonya'da Yaşayan Bir Türk 7.6 Büyüklüğündeki Depremin Meydana Geldiği Anları Paylaştı

Geçtiğimiz gün, Japonya'nın Aomori bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yapılan açıklamaya göre deprem 50 kilometre derinde gerçekleşti. Aomori'nin yanı sıra, Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita bölgelerinde de deprem güçlü bir şekilde hissedildi. Depremin ardından, bu bölgelerde tsunami uyarıları yapıldı.

Japonya'da yaşayan 'hakan_karabulut58' isimli içerik üreticisi depremin yaşandığı anları paylaştı. 7.6'lık bir deprem olmasına rağmen evde ciddi bir sarsındı görülmedi.