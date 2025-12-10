onedio
Japonya'da Yaşayan Bir Türk 7.6 Büyüklüğündeki Depremin Meydana Geldiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
10.12.2025 - 08:45

Geçtiğimiz gün, Japonya'nın Aomori bölgesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yapılan açıklamaya göre deprem 50 kilometre derinde gerçekleşti. Aomori'nin yanı sıra, Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita bölgelerinde de deprem güçlü bir şekilde hissedildi. Depremin ardından, bu bölgelerde tsunami uyarıları yapıldı.

Japonya'da yaşayan 'hakan_karabulut58' isimli içerik üreticisi depremin yaşandığı anları paylaştı. 7.6'lık bir deprem olmasına rağmen evde ciddi bir sarsındı görülmedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSAZZEOkxKS/
Buradan izleyebilirsiniz;

Japonya ve Türkiye'de benzer büyüklükteki depremlerin etkisinin farklı olması, depremlerin türünün farklı olmasından mı kaynaklanıyor?

Türkiye ve Japonya'daki depremlerde can kaybı oranlarının farklı olmasının ana nedeni, depremlerin türünden çok daha fazla aslında. Japonya, fay hatlarının okyanus tabanında bulunmasının sağladığı avantajların yanı sıra, çok daha kritik olan katı ve tavizsiz uygulanan depreme dayanıklı bina standartları, ileri teknoloji ürünü erken uyarı sistemleri ve köklü bir toplumsal afet bilinci. Türkiye'de ise can kayıplarının yüksekliği, büyük ölçüde yapısal denetimsizlik ve eski yapı stokunun dayanıksızlığı gibi yapısal sorunlardan ve yetersiz afet hazırlığından kaynaklanıyor. Bu durum, karasal ve sığ depremlerin yıkıcı etkisini artırıyor.

👇

