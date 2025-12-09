Bağcılar'da Bir Binanın Yıkımını İzleyen Vatandaşlar Enkaz Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Ülkemizde inşaatları izlemek adeta bir hobi. İnşaat alanlarının etrafında toplanıp, yapılan işleri merakla izleyen insanlarımızı sıkça görebiliyoruz. Bu durum, inşaat süreçlerinin dinamik ve hareketli yapısından kaynaklanıyor. Bu bir hipnoz etkisi yaratıyor. Her gün yeni bir aşamanın tamamlandığı, her an farklı bir işin yapıldığı inşaat alanları, izleyenlere sürekli değişen bir manzara sunuyor. Bu nedenle, inşaatları izlemek, birçok insan için ilgi çekici bir aktivite haline geliyor. Yıkım süreçleri de aynı şekilde oldukça ilgi çekiyor.

Bağcılar'da 8 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Fakat vatandaşların merakı büyük bir faciaya davetiye çıkarsa da korkulan olmadı.