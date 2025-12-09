onedio
Bağcılar'da Bir Binanın Yıkımını İzleyen Vatandaşlar Enkaz Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Bağcılar'da Bir Binanın Yıkımını İzleyen Vatandaşlar Enkaz Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.12.2025 - 08:40

Ülkemizde inşaatları izlemek adeta bir hobi. İnşaat alanlarının etrafında toplanıp, yapılan işleri merakla izleyen insanlarımızı sıkça görebiliyoruz. Bu durum, inşaat süreçlerinin dinamik ve hareketli yapısından kaynaklanıyor. Bu bir hipnoz etkisi yaratıyor. Her gün yeni bir aşamanın tamamlandığı, her an farklı bir işin yapıldığı inşaat alanları, izleyenlere sürekli değişen bir manzara sunuyor. Bu nedenle, inşaatları izlemek, birçok insan için ilgi çekici bir aktivite haline geliyor. Yıkım süreçleri de aynı şekilde oldukça ilgi çekiyor. 

Bağcılar'da 8 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Fakat vatandaşların merakı büyük bir faciaya davetiye çıkarsa da korkulan olmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kıl payı kurtuldular.

Kıl payı kurtuldular.

Yıkımı izlemek için vatandaşlar binanın etrafında toplandı. Fakat binadan kopan parçalar bir anda geniş alana yayıldı. Vatandaşların kendisini zor kurtardığı görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Videoyu çeken vatandaş da kendisini bir markete atarak kurtuldu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
