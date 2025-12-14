7-14 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralık ayının ortalarına doğru giriş yaparken ilk karın ne zaman düşeceği merak ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Online hizmet platformu Armut.com 8 Aralık tarihinde erişime engellenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 asgari ücret zammıyla ilgili konuştu
Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında skandal belge ve iddialar çıkmaya devam ediyor.
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü.
Türkiye'deki şirketleri vuran konkordato dalgası bu kez gıda sektöründe kendini gösterdi.
Eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından yaşadığı sistematik tacizi paylaştı.
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret 2026 zammı için maraton resmen başladı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın