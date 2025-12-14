onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
7-14 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

7-14 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.12.2025 - 16:07

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralık ayının ortalarına doğru giriş yaparken ilk karın ne zaman düşeceği merak ediliyor.

Aralık ayının ortalarına doğru giriş yaparken ilk karın ne zaman düşeceği merak ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul ve Ankara'ya kar yağıp yağmayacağı merakla bekleniyor. TRT Haber'de yer alan habere göre meteoroloji uzmanları İstanbul ve Ankara'ya yağacak kar için yeşil ışık yaktı. Uzmanlara göre kış biraz rötarlı gelecek. Ancak 'gerçek kışın' yaşanacağı tarih ise belli oldu.

Online hizmet platformu Armut.com 8 Aralık tarihinde erişime engellenmişti.

Online hizmet platformu Armut.com 8 Aralık tarihinde erişime engellenmişti.

Son bilgilere göre Armut’un erişim engeli kaldırıldı. Erişim engelinin kaldırılması talebi Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 asgari ücret zammıyla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 asgari ücret zammıyla ilgili konuştu

Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında skandal belge ve iddialar çıkmaya devam ediyor.

Çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanırken ölü bulunan Epstein davasında skandal belge ve iddialar çıkmaya devam ediyor.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düştü.

on olarak gazeteci ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Uyuşturucu soruşturmasının genişleyeceği iddia edilirken yeni gelişme yaşandı.

Sanat, spor ve iş dünyasının İstanbul’daki popüler mekanı Kütüphane’ye baskın yapıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Etiler’de bulunan mekana Narkotik ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Müşterilerine ‘gizlilik ve mahremiyet’ vadeden Kütüphane’de fotoğraf çekiminin kesinlikle yasak olduğu biliniyor

Türkiye'deki şirketleri vuran konkordato dalgası bu kez gıda sektöründe kendini gösterdi.

Türkiye'deki şirketleri vuran konkordato dalgası bu kez gıda sektöründe kendini gösterdi.

Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

2023’ten bu yana faaliyet gösteren ve birçok ilde şubesi bulunan şirkete mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı. Nihai karar, bu sürecin sonunda belirlenecek.

Eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından yaşadığı sistematik tacizi paylaştı.

Eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından yaşadığı sistematik tacizi paylaştı.

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde son dakika gelişmesi yaşandı

Yalova’daki 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Güllü'nün öldüğü gece evde bulunan Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur, emniyetteki sorgusunda 'Güllü'yü kızı itti' itirafında bulunmuştu. Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret 2026 zammı için maraton resmen başladı

Asgari ücret 2026 zammı için maraton resmen başladı

Asgari ücret toplantısının ilki bugün (12 Aralık Cuma) gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı etkileyecek oranı belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Peki, asgari ücret toplantısında neler oldu? Öte yandan ikinci toplantının tarihi ise belli oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın