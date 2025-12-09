onedio
Armut.com’un Erişim Engeli Kaldırıldı: Talep Sağlık Bakanlığı'ndan Geldi

Dilara Şimşek
09.12.2025 - 13:57

Online hizmet platformu Armut.com 8 Aralık tarihinde erişime engellenmişti. Son bilgilere göre Armut’un erişim engeli kaldırıldı. Erişim engelinin kaldırılması talebi Sağlık Bakanlığı’ndan geldi.

Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine sahip online hizmet platformu Armut.com, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Temizlik, nakliye, ders gibi A’dan Z’ye pek çok hizmeti kullanıcılara ulaştıran Armut’la ilgili yeni gelişme yaşandı. 

Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle Armut​.com'un erişim engeli kararı kaldırıldı.

