Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde ilginç bir hareketlilik var. Gizemli ve güçlü Plüton, Güneş'le oldukça derin bir etkileşim içerisinde. Bu etkileşim, seni içsel bir dönüşüm sürecine doğru sürüklüyor. Bilinçaltındaki ruhsal baskılar, bedenine yansıyabilir. Özellikle omuz ve sırt bölgesinde ağrılar hissedebilirsin. Bu durum, ruhunun bedenine olan bağlantısının bir göstergesi olabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeli ve bu bölgelere özel bir bakım uygulamalısın.

Biraz hafif meditasyon yapmayı düşün. Belki bir yoga matın varsa, birkaç esneme hareketi yapabilirsin. Ya da belki ılık bir banyo yaparak tüm kaslarını gevşetebilirsin. Bu, hem bedenini rahatlatacak hem de ruhunu dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…