Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedeninin düzen ve disiplin arzusuyla dolup taşıyor. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Satürn üçgeni, kas ve iskelet sistemin için ekstra bir destek sağlıyor. Kendini nasıl daha güçlü hissedebilirsin, diye mi düşünüyorsun? Cevap basit: hafif direnç hareketleri ve esneme egzersizleri. Belki de bugün spor salonuna gitmek yerine evde birkaç egzersiz yapmanın da tam zamanıdır.

Pazar gününün huzurlu ve sakin temposu, meditasyon ve nefes çalışmaları için mükemmel bir ortam sunuyor. Kendini daha iyi hissetmek, zihnini arındırmak ve enerjini yükseltmek için bu fırsatı kaçırma. Meditasyonun sakinleştirici etkisi ve nefes çalışmalarının enerji verici etkisi ile gününü daha verimli ve keyifli hale getirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…