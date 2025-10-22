Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle birlikte bedenin sana bazı ipuçları veriyor. 'Yavaşla ve derinleş' mesajını alıyorsan, bu tamamen normal. Ateş enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, kas spazmları veya ani enerji düşüşleri yaşaman olası. Ancak endişelenme, bu durum geçici.

Bu dönemde, hızlı hareket etmekten çok, içe dönme ve kendini dinleme zamanı. Nefes egzersizlerine yönelmek, bu süreci daha rahat atlatmana yardımcı olabilir. Ayrıca su elementini çağıran banyo ritüelleri de sana iyi gelebilir. Biraz kendine zaman ayırıp bu ritüellerle bedenini ve ruhunu rahatlatmayı dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…