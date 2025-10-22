onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Ekim Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Ekim Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Güneş'in Akrep burcuna geçişiyle birlikte bedenin sana bazı ipuçları veriyor. 'Yavaşla ve derinleş' mesajını alıyorsan, bu tamamen normal. Ateş enerjinin yüksek olduğu bu dönemde, kas spazmları veya ani enerji düşüşleri yaşaman olası. Ancak endişelenme, bu durum geçici.

Bu dönemde, hızlı hareket etmekten çok, içe dönme ve kendini dinleme zamanı. Nefes egzersizlerine yönelmek, bu süreci daha rahat atlatmana yardımcı olabilir. Ayrıca su elementini çağıran banyo ritüelleri de sana iyi gelebilir. Biraz kendine zaman ayırıp bu ritüellerle bedenini ve ruhunu rahatlatmayı dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninin denge arayışı içerisine girdiğini hissedeceksin. Özellikle boyun, boğaz ve ses tellerinde hassasiyetler artabilir, kendini biraz daha kırılgan hissedebilirsin. Güneş'in Akrep burcunda konumlandığı bugün, ayrıca duygularını içine atma, onları yutma eğiliminde olabilirsin. Oysa bugün konuşmak, duygularını ifade etmek en büyük şifan olacak. Kendini ifade etmek, duygularını dışa vurmak sana iyi gelecek ve ruhunda bir rahatlama hissi yaratacak.

Bunun yanında, bitki çayları ve sıcak suyla gargara yapmak gibi küçük ritüeller de ruhunu yumuşatabilir. Belki bir bardak lavanta çayı ya da papatya çayı, belki biraz bal ve limonla hazırlanmış sıcak bir içecek... Bu küçük ritüeller, hem boğazını rahatlatacak hem de ruhunda bir huzur yaratacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş'in Akrep burcunda olduğu bugün, zihninin hız kesmeden çalıştığını fark edebilirsin. Adeta bir bilgisayar gibi sürekli çalışan zihnine karşılık bedeninin ise 'yeter artık, bir mola verelim' diyor olabilir. Bu süreçte sinir sistemin de aşırı uyarılmış olabilir, bu durum enerjini tüketebilir ve seni yorabilir.

İşte tam bu noktada, ekran süreni biraz kısaltmayı düşünmelisin. Bilgisayar, telefon veya televizyon ekranında geçirdiğin süreyi azaltmak, zihinsel yükünü hafifletebilir. Hafif egzersizler ve özellikle esneme hareketleri, bu dönemde en büyük yardımcın olabilir. Ama bunun için spor salonlarını tercih etmekten ise doğa ile buluş! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün enerjin bir hayli artıyor! Ancak bu yükselişin yanında, bir yorgunluk dalgası da sana eşlik ediyor. Bu durum, bir nevi duygusal bir tufanın habercisi olabilir. Güneş'in Akrep burcunda olduğu şu günlerde, vücudunun su tutma eğiliminde olduğunu unutma. Bu durumdan korunmanın en iyi yolu bol su tüketmek ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmak olacaktır.

Bir yandan da duygusal toksinlerinle başa çıkmak için iç dünyanı dışa vurman gerekiyor. Kendini ifade etmek, duygusal detoksun en etkili yolu. Belki bir defter alıp iç dünyanı, düşüncelerini, hislerini yazarak dökme zamanı gelmiştir. Belki de bir köşeye çekilip gözyaşlarının rahatlatıcı etkisine izin verme vaktidir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Güneş, Akrep burcunun gizemli ve derin sularına dalıyor. Bu da kalp ritminin hızlanmasını sağlayabilir. İşte bu dönemde, duygusal baskının seni farkında olmadan fiziksel bir gerilime sürüklediğini görebilirsin. Ancak unutma, her şeyin çözümü senin ellerinde.

Kalbini açık tutmayı ihmal etme ve nefesini derin derin al. Ateş elementinle, yani enerjik, tutkulu ve lider yönlerinle, su elementi, yani duygusal, sezgisel ve empatik yönlerin arasında bir çatışma yaşanabilir. Bu çatışmayı çözmenin en iyi yolu ise dengeyi bulmaktan geçiyor. Bir sıcak banyo, sakin bir müzik eşliğinde, sessiz ve huzurlu bir akşam geçirmeyi deneyebilirsin. Unutma, ruhun da kasların kadar esneklik ve rahatlık istiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sağlığına her zamankinden fazla dikkat etmelisin! Akrep Güneşi'nin etkisindeyken, bedenin hassaslaşabilir ve özellikle mide ile bağırsaklarında bazı rahatsızlıklar hissedebilirsin. Bu durum genellikle fazla analiz ve kaygı sonucunda ortaya çıkar. Bedenin, tüm bu stres ve yoğun düşünmeye karşı bir direniş gösteriyor ve sana 'rahatla' mesajını gönderiyor. Bu süreçte, hafif ve sindirimi kolay besinlere yönelmek, bedeninle olan bu iletişimi daha sağlıklı bir hale getirebilir.

Sabah saatlerine güne başlarken, limonlu su veya nane çayı gibi içecekler tüketmek, mide ve bağırsaklarının daha rahat çalışmasına yardımcı olabilir. Unutma, bedenin sana sürekli sinyaller gönderir ve her bir sinyal, aslında birer mesajdır. Bu mesajları kontrol etmek yerine, onları dinlemeye çalış. Çünkü gerçek şifa, bedeninle olan bu iletişimi kabullenmekle başlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, Akrep burcuna adım atarken, senin bedeninde de enerji dönüşümü başlıyor. Bu dönemde özellikle böbrekler ve bel çevresi, senin ekstra özen ve bakımına ihtiyaç duyuyor. Şeker, kafein ve tuz gibi zararlı maddeleri tüketimini azaltman, bu süreçte bedeninin ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayacak ve büyük bir fark yaratacak.

Akrep burcunun yoğun ve gizemli enerjisi, seni duygusal bir yolculuğa çıkarırken, fiziksel detoks yapmayı da ihmal etme. Bu, bedenini ve ruhunu temizleyerek, seni yeniden parlatır ve canlandırır. Unutma, ruhunun berraklığı ve huzuru, cildine de yansır. Bu yüzden, bu dönemde kendine daha fazla özen göstermeli, bedenini ve ruhunu temizlemeye özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş burcuna adım atıyor. Bu geçiş ile açığa çıkan enerji sayesinde beklenmedik bir enerji patlaması yaşayabilirsin. Bir yandan güçlenirken bir yandan da bedensel hassasiyetin artabilir. Bir an coşku dolu, bir diğer an ise tükenmiş gibi hissedebilirsin. Bu enerji dalgaları karşısında ne yapmalı, diye düşünüyorsan, işte sana birkaç öneri: Bol bol su iç, yoga yapmayı dene ya da doğada biraz vakit geçir. Bu aktiviteler, enerjini dengelemene yardımcı olacaktır.

Ancak unutma, ruhsal farkındalığın artması, fiziksel yenilenmeyi de beraberinde getirir. Yani, bedenini ve ruhunu dinlemeyi ihmal etme. Kendine zaman ayır, enerjini dengele ve bu sürecin tadını çıkar. Güneş'in burcunda olduğu bu dönemde, kendini yeniden keşfetme ve enerjini dengeleme fırsatını kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Akrep Güneşi'nin parıldadığını söylemeliyiz. Bu enerji, iç dünyanda bir temizlik rüzgarı gibi esiyor. Ancak bu durum, uyku düzenini biraz altüst edebilir. Uykusuz geceler, rüyalarında beliren yoğun imgeler ve duygular, belki de bu dönemin en belirgin etkileri olabilir.

Tam da bu noktada daha sağlıklı bir hayat ve huzur için loş bir ışık altında, belki bir kitap okuyarak veya sakin bir müzik dinleyerek zaman geçirebilirsin. Özellikle akşam saatlerinde, melatonin düzenini desteklemek ise vücudunun uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş'in gizemli ve tutkulu Akrep burcunda seyahat ettiği bu dönemde, sağlıkla ilgili konulara biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Enerjinin dalgalanabileceği, biraz daha hassas hissedebileceğin bu dönemde, kendini fazla yormamaya özen göstermelisin. Bunun için özellikle düzenli uyku alışkanlıklarını gözden geçirmeli, geceleri geç saatlere kadar uyanık kalmak yerine erken yatmayı tercih etmelisin.

Ruh hali olarak ise içe dönme eğiliminin arttığını hissedebilirsin. Bu durum, çevrendeki gürültü ve karmaşadan uzaklaşma, kendi iç dünyanla baş başa kalmak istemenden kaynaklanabilir. Bunun için günlük rutinlerine meditasyon veya kısa molalar ekleyebilirsin. Hatta bugün senin için en iyi ilaç, sessizliği bulmak olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Güneş’in Akrep burcunda ilerlemesi ile birlikte, senin için yoğun bir tempo başlıyor. Ancak, bu hızlı akış içinde bedenini ve sağlığını ihmal etmemelisin. Özellikle omurga ve sırt bölgen, bu dönemde ekstra hassasiyet gösterebilir.

Biliyoruz, sen dur durak bilmeyen bir enerjiye sahipsin ve bedenin 'dur' demediği sürece hızına yetişmek de neredeyse imkansız. Ancak unutma ki sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin ve ruh demektir. Bu nedenle, gün içinde kendine ufak molalar vermelisin. Bedenin 'dur' demek zorunda kalmadan, dinlenmeli ve biraz yavaşlamalısın. Mesela akşam saatlerinde ayaklarını uzatıp iyice bir dinlensen mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Güneş, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, sezgisel enerjinin doruk noktalara ulaşmasını sağlıyor. Yani bu aralar içgüdülerin ve sezgilerin daha da güçleniyor. Ancak unutma ki, bu yoğun enerji beraberinde fazla duygusal yükü de getiriyor. Tabii bu da vücudunun adrenalin seviyelerini artırabilir.

Fazlaca empati, derin düşünceler, duygular ve adrenalin ise mide ve bağırsak sistemini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca su dengen de bozulabilir. Bu nedenle, bu dönemde sağlığına ekstra özen göstermelisin. Mideni korumak için ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı, bağırsak sağlığını korumak için ise lifli gıdalar tüketmeli ve su dengeni için de bol bol su içmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın