onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 22 Ekim Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 22 Ekim Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 22 Ekim Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Neptün'ün Balık burcunda gerçekleştirdiği hareket seni de etkisi altına alıyor. Be hareket, bedensel enerjini beklenmedik bir şekilde değiştirebilir. Özellikle kaslarında ve eklem bölgelerinde hafif bir yorgunluk hissi söz konusu olabilir. Ancak bu durum, seni hareketsiz bırakmak yerine, daha ritmik ve meditasyon tarzı egzersizlere yönlendirebilir. Belki de bugün yoga matını alıp bir yoga dersine katılmak, enerjini yeniden toparlamana yardımcı olabilir.

Bugün nefesin ve hareketlerin senin en büyük şifa aracın olacak. Hızlı bir koşu yerine, esnek ve akıcı hareketlerle enerjini depolamayı dene. Bir nevi bedenini ve ruhunu yeniden şarj etme fırsatı yakalayabilirsin. Bu süreçte, kendini daha hafif, daha enerjik ve daha dengeli hissetmen mümkün olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilikten kaynaklanan bir enerji akışından bahsetmek istiyoruz. Zira, Neptün'ün etkisi altındasın ve bu etki, üreme organların ve pelvik bölgendeki enerji akışını artırıyor. Bu durum, bedensel farkındalığını yükseltme fırsatı sunuyor. Nefesini ritmik hareketlerle birleştirerek, bedenini ve zihnini tamamen bu enerji akışına odaklayabilirsin. 

Aynı zamanda, hafif esneme hareketleri veya su temelli aktivitelerle de bu enerji akışını destekleyebilirsin. Bu tür aktiviteler, kan dolaşımını hızlandırır ve enerjini yoğun ama dengeli bir şekilde kullanmana yardımcı olur. Yani bugün, kendini bir spor salonunda veya bir yüzme havuzunun içinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Neptün'ün etkisiyle bedensel farkındalığının arttığını hissedebilirsin. Gün boyunca bel ve karın bölgende hissedeceğin hafif hassasiyetler, sana bir nevi 'yavaşla ve hisset' mesajı veriyor olabilir. Bu hassasiyetleri bir uyarı olarak alıp bedenine daha çok dikkat etmen gerektiğini unutmamalısın.

Bitki çayları, bu dönemde en büyük dostun olabilir. Lavanta, papatya veya yeşil çay gibi çeşitler, hem bedenini rahatlatabilir hem de zihnini tazeleyebilir. Ayrıca, hafif nefes çalışmaları ve esneme hareketlerini de günlük rutinine eklemeyi düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün derinliklerinden gelen enerjiler, kalp ve omuz bölgelerinde hafif gerilimler oluşturabilir. Görünüşe göre, gizemli Neptün'ün enerjisi, duygusal yoğunluğunu bedenine yansıtıyor. Galiba biraz gevşemen gerekiyor... 

Tam da bu noktada biraz müzik eşliğinde dans etmeye ne dersin? Ritmik nefes çalışmaları veya yaratıcı hareketlerle kendini ifade etmek, bu gerilimi hafifletebilir. Belki bir dans dersi, belki bir resim atölyesi ya da sanat gezisi seni kendine getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gizemli ve büyülü gezegen Neptün, seni adeta bir davetle karşılıyor. Bu davetin adresi ise sezgisel beden farkındalığı.Belki de gün içinde karın ve göğüs bölgende hissettiğin o küçük ama dikkat çekici titreşimleri fark etmişsindir. Bu titreşimler, vücudunun sana bir mesaj vermek için kullandığı bir dil olabilir. Peki, bu dilin çevirisi ne olabilir dersin? Hemen söyleyelim, 'Dinlenmeye ihtiyacım var' mesajın! 

Bu aralar fazla hareketli ve yoğun bir yaşam tarzı içerisindeysen, durulma vaktin geldi. Biraz işi gücü bırakmalı, koşmayı durdurmalı ve sakin adımlarla ilerlemelisin. Bedenine kulak ver, biraz soluklanıp kalbinin ritmini dinle. Bu sayede dinlenebilir, bağışıklığını destekleyerek sağlığın için gerekli desteği kendine verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünün derinliklerinde, Balık burcunda yer alan Neptün, senin beyin ve sinir sistemini bir ressamın fırçası gibi ustaca hareket ettiriyor. Bu durum, senin zihinsel yorgunluğunu bir kenara bırakıp adeta bir ilham perisi tarafından ziyaret edilmişçesine bir 'ilhamlı yorgunluk' yaşamanı sağlıyor.

Bugün, belki de bir not defteri alıp düşüncelerini, hislerini yazmak, belki de bir kağıda küçük çizimler yapmak sana iyi gelebilir. Hem ruhunu doyuracak, hem de bedenini enerjiyle dolduracak bu aktiviteler, adeta bir meditasyon etkisi yaratabilir. Gözlerinle gördüğün, ellerinle dokunduğun ve yarattığın her şey, senin enerji akışını dengeleyecek minik ritüeller olabilir.

Bu yüzden bugün kendine biraz zaman ayır, belki bir kahve eşliğinde notlar al, çizimler yap. Kendi iç dünyanın zenginliklerini keşfet, ilhamını ortaya çıkar ve bu enerjiyi bedenine yay. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki yıldızların konumu, kemik ve eklemlerinin biraz daha hassas olacağını işaret ediyor. Hafif bir sızı, belki de biraz daha fazla yorgunluk hissi... Evet, bu tamamen normal ve göz ardı edilmemesi gereken bir durum.

Aslında bu durum, Neptün'ün Balık burcundaki etkisiyle de alakalı. Neptün, bedensel farkındalığını artırıyor ve seni daha ritmik, daha akışkan hareketlere yönlendiriyor. Belki de bugün biraz yoga yapmak, meditasyonla iç dünyana yolculuk etmek sana iyi gelebilir. Hafif gerinmelerle başlayıp daha sonrasında enerjini dengeli bir şekilde dağıtabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için gökyüzünden gelen bir mesajımız var. Gizemli ve mistik Neptün, bugün enerjisinin en yoğun hissedildiği kalça ve karın bölgende bir enerji akışı yaratıyor. Bu enerji akışı, hareket etmeye olan doğal eğilimini daha da kuvvetlendiriyor. Belki biraz dans etmek, belki biraz esneme hareketleri yapmak veya belki de ritmik bir yürüyüşe çıkmak... Hangi aktiviteyi seçersen seç, bu enerjik döngüyü dengelemek ve enerjini daha verimli kullanmak için hareket etmen gerekiyor.

Ayrıca, bugünün enerjisi sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir enerji de içeriyor. Bu nedenle, günlük rutinine kısa bir meditasyon veya nefes çalışması eklemek, ruhsal enerjini tazelemene yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayır, gözlerini kapat ve derin bir nefes al! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için özel bir gün olacak. Neptün'ün mistik ve güçlü etkisi altında, vücudunun su dengesini daha kolay bir şekilde hissetmeye başlayacaksın. Bu, susuzluk hissi veya hafif ödem gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu tür küçük sinyalleri göz ardı etme, çünkü onlar vücudunun ihtiyaçlarını anlamanın anahtarı olabilir.

Bedeninle olan bağlantını güçlendirmek ve enerjini tazelemek için suyla temas etmeyi deneyebilirsin belki de. Bu, bir duş almak, sıcak bir küvet keyfi yapmak ya da göl kenarında huzurlu bir yürüyüşe çıkmak olabilir. Su, sadece bedenini değil, aynı zamanda ruhunu da canlandırır ve enerjini yeniler. Ayrıca, gün boyunca toprakla temas etmek de sana sakinlik ve dayanıklılık getirebilir. Toprağın doğal enerjisi, zihnini sakinleştirir ve bedenini güçlendirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak gibi görünüyor. Bedeninle ruhun arasında bir köprü kurma zamanı geldi çünkü. Gökyüzünde Neptün'ün Balık burcunda olması, böbreklerinin ve alt sırtının enerjisini hassaslaştırıyor. Bu durum, genel enerjini ve ruh halini etkileyebilir.

Gün boyunca, belki de her zamankinden biraz daha fazla, bedenine dikkat etmen gerekiyor. Kısa duruş farkındalıkları, belki biraz hafif yoga veya meditasyonla birleştirilmiş bir yürüyüş, sana denge getirecek ve enerjini yeniden toparlamana yardımcı olacak. Kendine biraz zaman ayır ve bu aktiviteleri gününün bir parçası haline getir.

Ayrıca, su elementine odaklanmanın da enerjini akıcı ve yumuşak tutmana yardımcı olacağına inanıyoruz. Belki biraz yüzme, belki biraz su kenarında vakit geçirme ile kendini suyun rahatlatıcı ve dengeleyici enerjisine bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki büyülü ve gizemli gezegenlerden biri olan Neptün, bugün seninle özel bir bağlantı kuruyor. Bu mistik gezegen, sinir sistemin ve dolaşımın üzerinde hassas bir enerji dalgası yaratarak, bedeninde ve ruhunda huzur dolu bir akış sağlıyor.

Biliyor musun, bu enerji akışını en iyi şekilde deneyimlemek ve hissetmek için, gün içinde kısa duruş meditasyonları yapabilirsin. Belki bir ağacın altında, belki evinin en huzurlu köşesinde... Sadece birkaç dakika bile olsa, kendini bu meditasyonlara bırakmak, bedensel farkındalığını artıracak ve ruhunu hafifletecek. Bunun yanı sıra, hafif yürüyüşler de enerjinin daha akıcı bir şekilde dolaşmasını sağlayacak. Belki parkta, belki deniz kenarında... Yürüyüşlerini yaparken etrafındaki doğayı, sokaktaki insanları, hatta gökyüzünün rengini bile daha farklı bir gözle göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde hüküm süren Neptün, tam da burcunda ilerliyor. Bu durum, sezgilerini ve bedensel farkındalığını adeta zirveye taşıyor. Neptün'ün bu etkisi altında, enerji akışını daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlayacaksın. Kendi içindeki bu enerjiyi dışarıya doğru akıtmak ve dengelemek için suyla temas etmeyi deneyebilirsin. Belki bir yüzme seansı, belki bir deniz kenarı yürüyüşü... Nefes alışverişlerini kontrol altına alarak, enerjini dengelemek için yoga veya meditasyon gibi uygulamalar da oldukça faydalı olabilir.

Ayrıca, yaratıcılığını ve enerjini bir arada kullanabileceğin aktiviteler de bu dönemde sana çok iyi gelecek. Dans etmeyi deneyebilirsin, belki bir dans kursuna yazılabilirsin. Ya da resim, heykel, tasarım gibi alanlara odaklanarak enerjini açığa çıkarabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın