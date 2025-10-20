Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bu Yeni Ay'ın sana getirdiği mesajlar oldukça öğretici ve önemli. Bedeninle olan ilişkini yeniden gözden geçirmenin vakti geldi. Bu süreçte bedeninle bir savaş içinde olmayı bırakıp onu zarafetle yönetmeyi öğrenmek üzerine yoğunlaşmalısın. Hayatının hızlı temposu, kalbinin hızlı atışları ve kaslarının sürekli gerginliği, sana biraz yavaşlama zamanı geldiğinin işaretlerini veriyor olabilir.

Biraz yavaşlamak ve kendine zaman ayırmak, bedensel dayanıklılığını artıracak ve sinir sistemini rahatlatacak. Bu süreçte hafif egzersizler yapmayı, dengeli nefes alışverişlerine odaklanmayı ve özellikle esneme hareketlerine yer vermeni öneriyoruz. Bu basit ama etkili yöntemler, seni bambaşka bir hissiyata taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…