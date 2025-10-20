Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak. Çünkü Terazi burcunda meydana gelen Yeni Ay, kalbinde yeni bir dönemi başlatıyor. Son haftaların belki de biraz fazla bağımsız geçti, belki de kendi dünyanda kayboldun. Ancak şimdi, sevginin ince dokunuşlarını, zarafetini ve narinliğini yeniden hatırlamanın tam zamanı.

Biraz iç dünyana dön ve kendine 'Haklı olmak mı, mutlu olmak mı?' diye bir sor. Bu basit ama bir o kadar da derin soru, belki de aşktan ne istediğini bulmana yardımcı olacak. Çünkü bazen haklı olmak yerine, kalbinin sesini dinlemek daha çok mutluluk getirebilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bu Yeni Ay sana bir sürpriz yapabilir. Zıt enerjilerin kimyası bugünlerde oldukça yüksek. Belki de tam karşındaki o kişi, aslında tam da aradığın kişi olabilir. Galiba artık kalp çarpıntılarına sebep olacak o yabancıya hayatında bir yer açmanın zamanı gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…