Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Güneş ile Chiron arasında bir karşıtlık yaşanacak ve bu durum, özellikle ilişkilerin üzerinde büyük bir etki yaratacak. İlişkide dürüstlük, bugün senin en güçlü kalkanın olacak. Belki de farkında dahi olmadığın, partnerinle arandaki minik bir kırgınlık bugün kendini gösterecek. Ancak endişelenme, çünkü doğru kelimelerle bu durumu çözüp ilişkini yeniden sıcak ve samimi bir hale getirebileceğin bir gün olacak.

Eğer bekarsan ve kalbini koruma altına aldığını düşünüyorsan, belki de bugün biraz daha rahat bırakmalısın. Aşk söz konusu olduğunda, şifa genellikle açıklıkta ve dürüstlükte saklıdır. Belki de bugün, kalbinin kapılarını biraz daha açman gereken bir gün olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…