Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Ekim Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Ekim Cumartesi gününe özel aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Güneş ile Chiron arasında bir karşıtlık yaşanacak ve bu durum, özellikle ilişkilerin üzerinde büyük bir etki yaratacak. İlişkide dürüstlük, bugün senin en güçlü kalkanın olacak. Belki de farkında dahi olmadığın, partnerinle arandaki minik bir kırgınlık bugün kendini gösterecek. Ancak endişelenme, çünkü doğru kelimelerle bu durumu çözüp ilişkini yeniden sıcak ve samimi bir hale getirebileceğin bir gün olacak.

Eğer bekarsan ve kalbini koruma altına aldığını düşünüyorsan, belki de bugün biraz daha rahat bırakmalısın. Aşk söz konusu olduğunda, şifa genellikle açıklıkta ve dürüstlükte saklıdır. Belki de bugün, kalbinin kapılarını biraz daha açman gereken bir gün olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron'un karşıtlığı, duygusal dünyan üzerinde etkiye sahip olacak gibi görünüyor. Senin için belki de artık kalbinde duvarlar örmek yerine, duygusal yakınlığa izin vermenin zamanı geldi. Kendini korumak adına ördüğün bu duvarlar, aslında seni yalnızlaştırıyor olabilir. 

Eğer halihazırda bir ilişkin varsa, bu durum daha da karmaşık hale gelebilir. Bu dönemde içe kapanman, partnerinin duygusal yakınlık beklentisini karşılamıyor olabilir. Bu durum, onun da senden uzaklaşmasına neden olabilir. Hayatındaki insana ya da belki de tamamen yabancı birine, bir kez olsun kalbini fethetmesi için bir şans ver. Kim bilir, belki de bu durum hayatını tamamen değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Chiron'un gökyüzünde karşı karşıya geldiği bir dönemdeyiz. Bu dönem, iç dünyanda birçok duygusal dalgalanma yaşamana neden olabilir. Ancak unutma ki hislerini ve düşüncelerini içinde tutmanın hiçbir faydası yok. Aksine, bu durum yanlış anlaşılmaların boyutunu büyütebilir.

Özellikle partnerinle arandaki ilişkinde, hislerini ve düşüncelerini açıkça ifade etmek önemli. Bu, ilişkinin sağlığı ve huzuru için kritik bir adım olabilir. Unutma ki ilişkini en güzel duygularla taçlandırmak için bu son şansın olabilir. Tabii eğer bekarsan, bugün kelimelerin yarattığı bir bağ, kalbine dokunabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle karşılaşmak üzeresindir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün astrolojik gökyüzünde Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu durum, kalbinin en derin köşelerinde saklı duran, belki de unutmayı tercih ettiğin bir yaranın yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Belki de bu, partnerinin geçmişte sergilediği bir davranış, belki de attığı bir adımın hatırası olabilir. Ya da belki de eski bir aşkın hatırası, ansızın karşına çıkan bir rüzgar gibi seni sarabilir ve geçmişe götürebilir. 

Ancak unutma ki, geçmişte yaşadıklarını aynı şekilde yaşayamazsın artık. Zaman ilerledi, sen değiştin ve belki de eskiye veda edip geleceğe odaklanman gerekiyordur, ne dersin? Belki bu süreçte partnerinle yollarını ayırmak zorunda da kalabilirsin. Önüne bak... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Güneş ile Chiron'un gökyüzünde bir karşıtlık oluşturduğu bugün, kalbinin sesi aklının sesinden daha gür çıkabililir. Bu durum, belki de ilk bakışta bir gerilim kaynağı gibi görünebilir, özellikle de partnerinle arandaki durumları düşündüğünde. Ancak bu gerilim, aslında birbirinizi daha derin bir seviyede anlamanız için bir fırsata dönüşebilir. Zira, mantığını bir kenara bırakıp olanları kalbinle değerlendiremeye başladığında, belki de ilişkinin gerçek yüzünü görebilirsin. 

Eğer bekarsan, bu durumun sana getireceği değişiklikler de olabilir. Belki de bir süredir beklediğin, kalbinin derinliklerinde sakladığın bir itiraf, bugün karşına çıkabilir. Bu itirafın samimiyeti, kalbini ısıtabilir ve belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi, bugün hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için oldukça özel bir gün olabilir. Gökyüzünde, Güneş ile Chiron arasında bir karşıtlık meydana geliyor ve bu durum seni derinden etkileyebilir. Bu karşıtlık, senin içindeki değişim rüzgarlarını estirebilir.

Bugün, kusursuzluğun peşinden koşmak yerine, gerçeklerin peşine düşeceksin. Hayatının her alanında olduğu gibi, aşk hayatında da mükemmeliyetçi yanını bir kenara bırakıp, daha gerçekçi bir bakış açısıyla olayları değerlendireceksin. Partnerinin duygularına karşı daha anlayışlı ve hassas olacak, onu eleştirmek yerine dinlemeyi tercih edeceksin. 

Bu durum özellikle bekar Başak burçlarına yarayacak. Dünden beri üzerinde etkisini hissettiğin Güneş, bugün seni tamamen kalbinin kontrolüne bırakacak. Aşka teslim olmak için daha fazla beklemene gerek yok. Artık hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu, geçmişte yaşadığın ve belki de hâlâ içinde bir yerlerde sakladığın bir kırgınlığın, bugün tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Eğer kalbini korkuya değil, anlayışa açmayı başarabilirsen, her şeyin aslında çok daha farklı bir boyut kazandığını fark edeceksin.

Geçmişte yaşadığın olaylar artık seni yormayacak, zira kalbinin iyileştiğini hissedeceksin. Bu iyileşme süreci, yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak. Belki de hayatına yeni girecek olan o kişiye bir şans vermenin tam zamanıdır. Kim bilir, belki de yıldızların altında yazılan aşk hikayen tam da bugün başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ile yaraları iyileştiren Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık, aşk hayatında tutkularının derinleştiğini hissettirebilir. Ateşli ve tutkulu ruh halini daha da körükleyen bu enerji ise partnerinin nefes almakta zorlandığı bir atmosfer yaratabilir. İşte tam da bu noktada, onun duygusal alanına fazla müdahale etmemeye özen göstermeli ve arzularını kontrol etmeyi öğrenmelisin. 

Bekar Akrep burçları, sizleri de unutmadık! Eski bir aşkın, belki de hiç beklemediğiniz bir anda yeniden hayatınıza girebileceği bir dönemdesiniz. Bu eski aşkın kapısını çalmasıyla, geçmişe dönüp bir daha bakma şansınız olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Güneş ve Chiron'un karşıtlığı, hayatına yeni bir boyut getiriyor. Bu durum, özgürlük arzunla duygusal yakınlık ihtiyacın arasında bir denge kurmanı gerektirebilir. Bu biraz karmaşık görünebilir ancak aslında bu, hayatındaki dengeleri yeniden kurmak için mükemmel bir fırsat olabilir.

İşte bu noktada partnerin, seninle olmayı çok istiyor olsa da, özgürlük tutkun nedeniyle seni tam anlamıyla anlamakta zorlanabilir. Bu durum, ilişkinde bazı anlaşmazlıklara yol açabilir. Belki de ona duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmenin zamanı gelmiştir. 

Yoksa bekar mısın? Sıkı dur, çünkü bu kez o çok sevdiğin yolculuklar sana aşkla buluşturabilir. Seyahat teması olan bir tanışma, kalbini ısıtabilir ve belki de yeni bir aşka yelken açmana olanak sağlayabilir. Bu, hayatına yeni bir heyecan ve romantizm katmanın tam zamanı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık ise sana duygusal mesafeni biraz daha azaltmanın, kalbini biraz daha açmanın aslında yararına olacağını fısıldıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sunduğu desteği kabul etmekten çekinme. Unutma ki destek almak zayıflık değil, aksine güç göstergesidir. Kendini ona bırakmanın, duygusal yüklerinden biraz olsun sıyrılmanın da tam zamanı olabilir. Belki bu hafta sonu, biraz rahatlama ve kendini sevdiklerine emanet etme fırsatı bulabilirsin...

Öte yandan, eğer bekarsan, bugün mevcut bir dostluk ilişkisi yeni ve sıcak bir aşka dönüşebilir. Belki de uzun zamandır sadece arkadaş olarak gördüğün biri, aslında kalbinin anahtarını elinde tutuyor olabilir. Gözlerini ve kalbini açık tut. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugünGüneş ile Chiron arasında gerçekleşen karşıtlık, aşk hayatında bazı ilginç etkiler yaratabilir. Bu etkiler özellikle zihinsel ve duygusal bağlantılarınız üzerinde yoğunlaşabilir. Belki de partnerinle yapacağın bir sohbet, duygusal dünyanda yeni bir kapıyı aralayabilir. Bu, belki de ilişkinin daha önce keşfetmediğin bir boyutunu ortaya çıkarabilir. Bu boyut, ilişkini daha da derinleştirebilir ve birlikte geçireceğiniz daha kaliteli zamanlar sunabilir.

Ama bugünün asıl sürprizi, bekar Kova burçları için olabilir. Eski bir aşk ya da uzun zamandır platonik olarak sevdiğin biri, bugün gerçek aşka dönüşebilir. Belki de sonunda nikah masasına doğru bir yolculuğa çıkmak üzeresindir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak. Güneş ve Chiron'un karşı karşıya geldiği bu özel günde, duygusal ve şefkatli yanlarının ön plana çıkacağı bir enerji hakim olacak. Bu, özellikle partnerinle arandaki ilişkinde duygusal bir yumuşamaya ve anlayışa yol açabilir. 

Kalbinin derinliklerinden birbirine doğru atılan sıcak ve samimi mesajlar, ilişkinin daha da güçlenmesine yardımcı olabilir. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin ve aradığın o derin bağlantıyı kurman için mükemmel bir fırsat olabilir.

Bekar Balık burçları için de bu gün oldukça önemli. Geçmişte kaçırdığın bir fırsat, bu kez kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Hayatında özlemle andığın, belki de çok isteyip de bir türlü tutamadığın o kişi, bir kez daha hayatını girebilir. Bu kez onu sıkıca tutmanızı öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

