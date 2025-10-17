Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Özellikle enerji seviyelerini yakından takip etmen gereken bir gün olduğunu söyleyebiliriz. İçindeki enerji dalgalanmaları, bir çeşitli haller arasında gidip gelme hali, bugün seni biraz zorlayabilir.

Baş bölgen, özellikle de alnın ve şakakların olduğu bölge, bugün biraz daha hassas olabilir. Hani o aniden gelen, nereden çıktığı belirsiz bir yorgunluk hissi var ya, işte onu hissedebilirsin. Belki de bir anda gerilim hissi kaplayabilir seni. Bu durumda panik yapma, bu enerji dalgalanmaları tamamen normal. Belki de bedenin artık dinlenmen gerektiğini işaret ediyor. Hadi hafta sonu için biraz durul! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…