Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sağlığını etkileyen duygusal dalgalanmalardan konuşacağız. Zira, bugün duygusal yoğunlukların biraz daha fazla olabilir ve bu durum karın ve göğüs bölgende hafif bir rahatsızlık olarak hissedilebilir.

Bunun içni hafif bir yürüyüşe çıkmayı düşünmeli, belki parkta ya da sahilde hem vücudunu hareket ettirmeli hem de zihninin rahatlatmalısın. Ayrıca, nefes egzersizleri de bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Bir diğer önerimiz ise su tüketimi. Evet, belki çok sık duyduğun bir öneri olabilir ama su tüketiminin stresi azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…