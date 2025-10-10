Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjini ve hızını kontrol etmekle ilgili bir durum söz konusu. Fiziksel hızın ve zihinsel hızın birbirinden ayrıldığı bir noktada bulunuyorsun. Bu hızlı tempoda birini yavaşlatmazsan, adeta bir çarpışma yaşayabilirsin. Bu durumda ne yapmalı, diye düşünüyorsun değil mi?

Öncelikle kaslarını değil, nefesini yönetmeye odaklanmalısın. Spor yapmayı düşünüyorsan, rekabetçi bir yaklaşım yerine ritim odaklı bir yaklaşım benimsemelisin. Bugün için en önemli olan şey, terlemekten ziyade çözülmektir. Yani, enerjini kontrollü bir şekilde kullanarak, hem bedeninle hem de zihninle uyum içinde olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…