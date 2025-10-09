Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjik ve her an harekete geçmeye hazır ruhun dinginleşiyor. Görünen o ki Ay'ın hareketliliği bu kez 'Biraz daha dayanırım' diyerek geçiştirdiğin o küçük ağrıları daha da görünür kılıyor. Dikkate alınmadığın sorunlar büyüyor ve seni açıkça durmaya davet ediyor.

Her ne kadar hızlı yaşamak senin doğanda olsa da bugün biraz yavaşlamak ve nefes almayı öğrenmek düşündüğünden çok daha önemli hale gelecek. Nefes egzersizleri, hem zihnin hem de bedenin için harika bir denge unsuru olacak. Bir de, biraz mide hassasiyetinden bahsetmek gerek. Özellikle kahve tüketimine dikkat etmen gerekiyor. Hatta, bugün biraz daha su içmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…