Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün karşıt konumda oluşu, ilişkilerdeki dengeyi biraz sarsabilir. Bu karşıtlık, ilişkilerde 'güç savaşlarının' gündeme gelmesine neden olabilir. Partnerin üzerinde kontrol kurma arzun, beklediğin sonuçları getirmeyebilir. Belki de bu durum, biraz daha yumuşak ve anlayışlı bir tutum sergilemenin zamanı gelmiştir.

Bu yumuşama, hem senin ruhunu hafifletecek hem de ilişkinin üzerindeki gerginliği alacaktır. Unutma, kalpleri kazanmanın en etkili yolu emirlerden değil, anlayıştan ve sevgiden geçer. Özellikle aşk söz konusu olduğunda, güç değil, sevgi kazanır. Bu yüzden belki de bugün, sevgini daha çok ifade etmenin ve partnerine karşı daha anlayışlı olmanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…