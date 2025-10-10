Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kariyer hayatında tansiyon biraz yükselebilir. Venüs ve Satürn'ün karşıt konumda olması, iş arkadaşlarının ağır ilerleyen temposuna olan tahammülünü zorlayabilir. Belki de bir projenin beklediğinden daha yavaş ilerlemesi, sabırsızlık duygularını tetikliyor. Ancak unutma, aceleyle alınan kararlar genellikle zarar getirir. Bugün, hedeflerine odaklanmayı sürdür ama hızla hareket etmek yerine stratejik düşünmeye de özen göster.

Günün ikinci yarısına ise dikkatli olmalısın! Zira hiç beklemediğin bir yönetici talebi karşına çıkabilir ve planlarını tamamen altüst edebilir. Bu durum ilk anda moralini bozsa da aslında bu değişikliğin, seni yeni bir fırsata yönlendirdiğini aklından çıkarmamalısın. Eğer uzun vadeli düşünürsen, bir hafta sonuda yapılan fazla mesai geleceğini etkileyecek bir terfi için küçük bir ödün gibi görünecek!

Gelelim aşka... Bugün ilişkilerde 'güç savaşları' gündeme gelebilir. Partnerine karşı hükmetme arzun, beklediğin sonuçları getirmeyebilir. Biraz daha yumuşamayı denemek ise hem seni hem de ilişkini özgürleştirecektir. Unutma, kalpleri kazanmanın yolu emirlerden değil, anlayıştan geçer. Hele de söz konusu aşk ise güç değil sevgi kazanacaktır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…