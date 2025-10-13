Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs, Terazi burcuna adım atıyor ve bu geçiş, sana bedenini daha derin bir şekilde anlama fırsatı sunuyor. Sıradan bir fitness rutini yerine, bedeninle zihnin arasındaki ince ve karmaşık bağı keşfetmeye ne dersin?

Hayatın hızlı temposunda, bedeninden gelen ince sinyalleri genellikle göz ardı ediyorsun. Ancak bugün, Venüs’ün etkisiyle, bedeninin fısıldadığı bu küçük ipuçlarını daha net bir şekilde duyabilirsin. Stres ve gerilimi bastırmak yerine, onları zarif bir balerin gibi yönetmeyi öğren. Gününü ağırlık kaldırarak geçirmek yerine, doğayla iç içe bir yürüyüşe çıkmayı düşün. Böylece hem zihnin hem de bedenin rahat bir nefes alabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…