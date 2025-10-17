onedio
Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 18 Ekim Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 18 Ekim Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün seni biraz zorlu bir atmosfer bekliyor. Güneş ile Chiron’un karşıtlığı, seni bir sınava tabii tutabilir. Uzun süredir içinde tuttuğun, belki de kendine bile itiraf etmekten kaçındığın bir güvensizlik, iş hayatında belki de en beklenmedik anda yüzeye çıkabilir. Ancak bu durum, aslında senin ne kadar cesur olduğunu hatırlaman için eşsiz bir fırsata dönüşebilir.

Hatta şimdi birine ya da bir şeye kendini kanıtlama arzun hiç olmadığı kadar artabilir. Tabii bu arzu Chiron'dan güç alacak ve senin için kendini ispat etme çabasının çok daha fazlasına dönüşecek. Cesur ol, bu süreç senin için adeta bir öz değerini fark etme ve kabul etme yolculuğu olacak. Şimdi iş planlarını yenile, bu sefer kazanmanın yolu kalp gözünden geçiyor.

Gelelim aşka! Bugün ilişkilerinde, dürüstlük en büyük kalkanın olacak. Partnerinle aranda farkında bile olmadığın küçük bir kırgınlık gündeme gelecek. Bu noktada doğru kelimelerle bu durumu çözüp ilişkini yeniden sıcak bir hale getirebilirsin. Ama eğer bekarsan, kalbini koruma altına almak yerine, açık bırakmalısın. Çünkü söz konusu aşk olduğunda şifa, açıklıkta ve dürüstlükte saklı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Chiron karşıtlığı seni etkisi altına alıyor. Bu durum ise iş hayatında bazı sorgulamaları beraberinde getiriyor. Kendini sanki çevrendekiler tarafından yeteri kadar takdir edilmiyormuş gibi hissedebilirsin. Yani artık hak ettiğin değeri sorgulayarak hem maddi hem de manevi anlamda gerekeni almak için harekete geçebilirsin. 

Özellikle ekonomik konularda, belki de uzun zamandır üzerine gitmekten çekindiğin bir değişiklik gündeme gelebilir böylece. Belki de iş modelini tamamen değiştirmen ya da gelir kaynağını baştan aşağıya yenilemen gerekebilir. Bu durum ilk başta zorlu bir süreç gibi görünebilir ama sonunda elde edeceğin huzur, tüm zorluklara değecektir.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Sence de artık kalbinde duvarlar örmek yerine duygusal yakınlığa izin vermenin zamanı gelmedi mi? Zira, kendini korumak adına attığın bu duvarlar, seni yalnızlaştırıyor olabilir. Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, senin bu aralar içe kapanman onun duygusal yakınlık beklentisini de karşılamıyor olabilir. İşte bu durum da onu senden uzaklaştırabilir. Hadi aşka bir şans ver... Hayatındaki insana ya da bir yabancıya bir kez olsun seni fethetmesi için şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün enerjin tavan yapacak ve düşüncelerin seni harekete geçirecek. Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geldiği bu dönemde, kariyerinle ilgili önemli bir yüzleşme yaşaman gerekiyor. Belki de çok yönlü olmanın getirdiği dağınıklık, artık seni biraz yoruyor ve belirli bir alanda derinleşmenin zamanı geldi diye düşünüyorsun. Bu noktada, kimin sesini dinleyeceğine karar vermen gerekiyor: Kalabalığın mı, yoksa iç sesinin mi?

Finansal konulara odaklandığında ise bugün beklenmedik bir fırsatın kapını çalabileceği unutma. Ancak bu fırsat, belki de geçmişte kalan bir güvensizliğini de alevlendirebilir. Şimdi kendine 'hak ediyorum ve istiyorum' diyebilmen ise bugün yapacağın en güçlü ve en değerli yatırım olacak.

Gelelim aşka! Bugün hislerini, düşüncelerini içinde saklamaman gerektiğini unutma...  Partnerine hislerini ve düşüncelerini açıkça ifade et, aksi takdirde yanlış anlaşılmaların boyutu büyüyebilir. İlişkini en güzel duygularla taçlandırmak için bu belki de son şansın olabilir! Öte yandan eğer bekarsan, bugün kelimelerin yarattığı bir bağ, kalbine dokunabilir. Peki sen, onunla konuşmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Güneş ile Chiron karşıtlığı, kariyer hayatında alacağın kararlar üzerinde etkili olacak. Bu etki ise seni geçmişle bir hesaplaşmaya sürükleyebilir. Eğer uzun süre boyunca üzerinde titizlikle çalıştığın bir konuda bir tür takdir veya ödül bekliyorsan, bugün belki de bu beklentiyi biraz daha içsel bir seviyeye çekmen gerekebilir. Unutma, başarıyı ölçerken artık dışarıdan gelecek onaylara değil, kendi iç huzuruna ve barışına odaklanmalısın.

Tam da bu noktada çabalarının karşılığını maddi olarak alabilirsin! Belki toplu bir ödeme, prim ya da pozisyon değişikliğine bağlı gelir artışı ile kendine eskisinden daha fazla güvenebilirsin. Bu süreç ise sana geri adım attırmasın. Elindeki ile yetinmek yerine şimdi daha fazlasını elde etmek için daha aktif olmalısın! 

Gelelim aşka! Bugün, kalbinin derinlerinde kalan eski bir yara yeniden kabarabilir... Belki partnerinin geçmişteki bir davranışı, yaptığı bir hareketle yeniden aklına gelebilir. Belki de eski aşkın rüzgarı seni sarabilir. Ancak bu kez geçmişi aynı şekilde yaşayamayacağını hatırlamalısın. Hatta eskiye veda edip önüne bakman gerektiğini düşünmelisin. Hatta, bunun için partnerinle yollarını ayırman gerekse de biz sana önüne bak deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Güneş ile Chiron'un karşıtlığı, hayatına yeni bir farkındalık dalgası getiriyor. İş yerindeki liderlik tarzın belki de ilk defa bu kadar yoğun bir şekilde sorgulanacak. Ancak unutma ki bu eleştiriler aslında senin daha bilge ve daha etkili bir lider olmanın kapılarını aralayacak. 

Şimdi kendine karşı dürüst olma zamanı! Gururun yerine içsel olgunluğunu ve bilgeliğini ön plana çıkar. Bu sayede bu süreci çok daha verimli bir şekilde geçirecek ve yaşadığın farkındalıklara hayatını güzelleştirecekisin. Daha da önemlisi başarıya yaklaşacaksın! Tabii bir yandan para da kazanacaksın. Güçlü bir lider, başarılı bir yönetici olarak parlamanın tam sırası. 

Peki ya aşk? Sıkı dur, kalbinin sesi bugün aklından daha yüksek çıkabilir... Böylece partnerinle arandaki gerilim, aslında birbirinizi daha derin bir seviyede anlamanız için bir fırsata dönüşebilir. Zira, mantığı bir kenara bırakıp olanları kalbinle değerlendiremeye başlayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, içten bir itirafla gelen samimiyet kalbini ısıtabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi, bugün hayatına girebilir. Kalbini aşka açık tut! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Güneş ile Chiron arasındaki karşıtlık seni iş hayatındaki görünmez engellerle yüzleştiriyor. Bu engeller, belki de farkında olmadan seni yoran mükemmeliyetçi yanını ortaya çıkarıyor. Fakat unutma ki, bugün bu durumu fark etmek bile aslında bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Her zaman her şeyin tam ve eksiksiz olmasını beklemek yerine, bir şeyin 'eksik' olmasını da kabullenmek, aslında başarısızlık değil, insani bir denge işaretidir.

Öte yandan bugün, finansal konularda da beklediğin sonuçlar biraz gecikirse sakın endişelenme. Çünkü bu gecikme aslında seni daha sağlam bir zemine oturtacak. Planlarını gözden geçirmen ve revize etmen, kayıp değil, aksine kazanç getirecek.

Aşk hayatında ise, kusursuzluk yerine gerçekliği aramaya başlayacaksın... Partnerinin duygularındaki hassasiyeti fark edecek ve onu eleştirmek yerine dinlemeyi tercih edeceksin. Bu durum en çok da bekar Başak burçlarına yarayacak! Dünden beri üzerinde etkisini gösteren Güneş bugün, kontrolü tamamen kalbine bırakmanı sağlayacak... Aşka teslim olmaya şimdi hazırsın. Artık tek yapman gereken, yanı başında seni sıkıca sarmayı bekleyen aşkı kucaklamak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seni biraz zorlayabilecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Güneş ile Chiron karşıtlığı, iş ilişkilerinde duygusal bir sınavla karşılaşmana neden olabilir. Belki bir iş arkadaşınla fikir ayrılığına düşersin, belki de bir projede anlaşmazlıklar yaşarsın. Galiba artık herkesi memnun etme çabasından çıkmanın zamanı geldi.

Bu sayede finansal ortaklıklarda da yön değiştirebilirsin. Mesela artık bir iş ortağının sorumluluğunu taşımayı reddedebilirsin. Bu sayede seni hem maddi hem manevi anlamda yoran yüklerden arınabilirsin. Böylece başarılı olmak için bireysel hedeflerine odaklanabilir, gücünü dengede tutmanın yolunu bulabilir ve gerektiğinde 'hayır' diyebilmeyi başarabilirsin! 

Sırada aşk var! Geçmişte yaşadığın bir kırgınlık, bugünlerde yeniden karşına çıkabilir. Ancak bu kez kalbini korkudan değil, anlayıştan yana açarsan, her şeyin farklı bir boyut kazandığını göreceksin. Geçmiş artık seni yoramayacak... Kalbinin iyileştiğini hissedeceğin bugün ise yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak. Hadi, hayatına girmek isteyen o kişiye bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Chiron arasında gerçekleşen karşıtlık, iş hayatında bazı gizli baskılarla karşılaşabileceğini işaret ediyor. Sanki tüm gözler üzerinde ve herkes senden bir şeyler bekliyor. Ancak unutma ki kendi sınırlarını hatırlamak ve korumak da son derece önemli. Bu farkındalık, seni hem daha özgür kılacak hem de üretkenliğini artıracak.

Hadi biraz da paradan söz edelim! Zira bugün uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir gün. Chiron'dan aldığın destek ile kısa vadeli kazançlar cazip görünse de sabır en iyi yatırım aracın olacak unutma! Geleceğini garantilemeni sağlayacak yatırımlar konusunda ise teknolojiye odaklan deriz. 

Aşk hayatında ise tutkularının derinleştiğini hissedebilirsin... Bu derin duygular bazen fazlasıyla yoğun olabilir. Öyle ki senin tutkulu ve arzulu ruh halin zaman zaman partnerini boğabilir. Bu yüzden onun duygusal alanına fazla müdahale etmemeye özen göstermeli, arzularını kontrol etmelisin! Bekar Akrep burçlarına da bir sürprizimiz var! Eski bir aşk, beklenmedik bir şekilde yeniden hayatınıza girebilir. Şimdi ona evet demek de hayır demek de sizin elinizde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Güneş ve Chiron'un karşıtlığı, seni üretkenlik ve öz güven konularında test edebilir. Özellikle iş hayatında 'Acaba ben yeterince iyi miyim?' diye düşünüp durabilirsin. Ama unutma, evren senin mükemmeliyetçi olmanı değil, cesurca denemene ve harekete geçmene değer veriyor. Sonuçta cesaret, kusursuzlukla değil, hareketle ölçülür, değil mi?

İşte tam da bu noktada harekete geçersen, başarı ve güç senin olabilir. Para ve güç elde edebileceğin birbirinden özel anlarda yeteneklerine odaklan. Tabii bir de seni mutlu edecek kişisel hedeflerine. Zira, mutlu olduğun işte başarı da seni bulacaktır. Yolunda ilerle ve yetkinliklerinle gurur duyacağın adımlar at! 

Sırada aşk var! Bugün, özgürlük arzunla duygusal yakınlık ihtiyacın arasında bir denge kurman gerekebilir. Partnerin seninle olmayı çok istiyor olsa da senin özgürlük arzun nedeniyle seni tam anlamıyla anlamakta zorlanabilir... Belki de ona kendini açıkça ifade etmenin zamanı gelmiştir. Gelelim bekar Yay burçlarına! Sıkı dur, o çok sevdiğin yolculukların sana aşkı getirebilir. Seyahat teması olan bir tanışma ise kalplerini ısıtabilir ve belki de yeni bir aşka yelken açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatını etkileyen Güneş ile Chiron karşıtlığını konuşacağız. Bu karşıtlık, geçmişteki bazı olayları ve duyguları tekrar gündemine getirebilir. Belki bir amirinin ya da üst düzey bir çalışanın sözleri kalbini kırabilir. Neyse ki bu gibi durumlar seni her zamankinden daha güçlü kılacak ve hedeflerini yeniden hatırlatacak. Artık sessiz kalmak yerine, kendini ifade etmeyi ve sınırlarını zorlamayı düşünmelisin.

Üstelik sınırlarını finansal konularda da zorlamalı, kalıpların dışına çıkmalısın. Belki ailenle ya da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bir konuda karar merci olabilirsin. Köklü ve büyük bir yatırım planı seni biraz korkutabilir ancak gücünü göstermeni de sağlayacaktır unutma. Bu süreçte iç sesini dinle, o senin en iyi rehberin olacaktır. Kalbin bilir! 

Aşk hayatına geldiğimizde ise duygusal mesafeni azaltmanın sana iyi geleceğini söyleyebiliriz. Partnerinin sana sunduğu desteği kabul etmek, zayıflık değil, aksine güç göstergesidir. Belki bu hafta sonu kendini ona bırakır sen ise biraz rahatlarsın... Öte yandan eğer bekarsan, bugün mevcut bir dostluk ilişkisi  yeni ve sıcak bir bağa dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Güneş ile Chiron arasındaki karşıtlık, iletişim alanında bir dizi derin anlayış ve farkındalığı beraberinde getiriyor. Bir kelimenin gücünün ne kadar büyük olduğunu asla küçümseme! Bugün, bir kelime seni onarıyor olabilir ya da tam tersi, seni yıkıyor olabilir. Bu nedenle, sözlerini özenle seç ve her zaman düşünceli bir şekilde ifade et. Unutma, gerçek özgürlük, sessiz kaldığın anlarda bile kendini ifade edebilme yeteneğinden geçer.

Bu aşamada kariyerinde belki de bir fikir ya da proje seni öne çıkarabilir. Ancak eleştirilere takılıp kalmamak önemli. Herkesin fikirlerine açık ol, ama kendi değerini ve yeteneklerini asla küçümseme. Finansal alanda, yeni bir ortaklık ya da iş birliği ise seni geleceğe taşıyabilir; bizden söylemesi. 

Gelelim aşka! Bugün söz konusu aşk olduğunda, zihinsel bağlar daha da derinleşebilir. Belki de partnerinle yapacağın bir konuşma, duygusal bir kapıyı aralayabilir. Bu, belki de ilişkinin yeni bir boyutunu keşfetmeni sağlayabilir. Ama esas sürpriz bekar Kova burçlarının hayatını değiştirebilir. Bugün eski bir aşk ya da platonik bir sevgi gerçek aşka dönüşebilir. Sonunda nikah masası olan bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün seni Güneş ve Chiron'un karşı karşıya geldiği bir gün bekliyor. Bu karşıtlık, öz değerlerin ve maddi kazançların üzerine yoğunlaşmanı sağlıyor. İşte bu seni emeklerinin karşılığını almak konusunda teşvik ediyor. Şimdi gerçek arzun, hak ettiğin değeri görmek olacak! 

İş hayatında ise bu durum, duygusal bir yükün üzerinden kalkması gibi etkileyecek. Kendi sınırlarını belirlemek ve bunlara sadık kalmak yerine sınırları aşmak istediğini hissedeceksin. Kendin olmak, özgür olmak ve yeni bir yol çizmek için harekete geçeceksin. 

Aşk hayatında ise şefkatli ve duygusal yönlerin ön plana çıkıyor. Partnerinle aranda duygusal bir yumuşama ve anlayış hakim. Kalplerinin birbirine attığı sıcak mesajlar, ilişkini daha da güçlendirebilir. Tabii eğer bekar bir Balık buruysan, geçmişte kaçırılan bir fırsat, bu kez kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Çok isteyip de tutamadığın el bir kez daha sana uzanacak. Bu kez onu sıkı tut! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

