Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün seni biraz zorlu bir atmosfer bekliyor. Güneş ile Chiron’un karşıtlığı, seni bir sınava tabii tutabilir. Uzun süredir içinde tuttuğun, belki de kendine bile itiraf etmekten kaçındığın bir güvensizlik, iş hayatında belki de en beklenmedik anda yüzeye çıkabilir. Ancak bu durum, aslında senin ne kadar cesur olduğunu hatırlaman için eşsiz bir fırsata dönüşebilir.

Hatta şimdi birine ya da bir şeye kendini kanıtlama arzun hiç olmadığı kadar artabilir. Tabii bu arzu Chiron'dan güç alacak ve senin için kendini ispat etme çabasının çok daha fazlasına dönüşecek. Cesur ol, bu süreç senin için adeta bir öz değerini fark etme ve kabul etme yolculuğu olacak. Şimdi iş planlarını yenile, bu sefer kazanmanın yolu kalp gözünden geçiyor.

Gelelim aşka! Bugün ilişkilerinde, dürüstlük en büyük kalkanın olacak. Partnerinle aranda farkında bile olmadığın küçük bir kırgınlık gündeme gelecek. Bu noktada doğru kelimelerle bu durumu çözüp ilişkini yeniden sıcak bir hale getirebilirsin. Ama eğer bekarsan, kalbini koruma altına almak yerine, açık bırakmalısın. Çünkü söz konusu aşk olduğunda şifa, açıklıkta ve dürüstlükte saklı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…