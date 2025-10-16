Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzü seninle ilgili bir takım mesajlar veriyor. Güneş ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, enerjini ve sağlığını etkileyebilir. Bu durum, özellikle omurga ve sinir sistemin üzerinde baskı oluşturabilir.

Bilgisayar başında uzun saatler geçiriyor olabilirsin veya belki de yoğun bir iş temposu içindesindir. Ancak unutma ki, vücudunun da taze bir nefese ve harekete ihtiyacı var. Uzun süreli hareketsizlik, bel ve sırt ağrılarına, hatta kronik rahatsızlıklara yol açabilir. Bu yüzden, gün içinde sık sık duruşunu değiştirmen ve biraz hareket etmen oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…