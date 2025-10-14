Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Plüton Üçgeni'nin etkisi altında, vücut ve zihin arasındaki o muhteşem bağı konuşacağız. Bu özel astrolojik etki, derin enerjini kontrol etmeyi ve yönetmeyi daha kolay hale getiriyor. Ancak unutma ki her güçlü enerji gibi, bu da dikkatli kullanılmalı.

Böbrek ve bel bölgen bugün biraz hassas olabilir. Bu nedenle, enerjini yoğun bir şekilde kullanacağın anlarda, kısa nefes ve esneme molaları almayı unutma. Bu, hem enerjini dengede tutmana yardımcı olacak hem de vücudunun ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayacak. Bugün, kendi sınırlarını test etme günün olmayabilir. Sakin ol! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…