Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, son zamanlarda gece uykularının tadını çıkarman biraz zorlaştı mı? Belki de günün tüm yorgunluğunu üzerinden atmak için biraz daha erken yatağa girmen gerekiyor.

Tabii ki, bu geceyi daha özel kılmak için bir önerimiz daha var: Dijital detoks! Akşam saatlerinde telefonunu, bilgisayarını bir kenara bırakıp teknolojiden uzaklaşmayı dene. Bu, enerjini yeniden dengede tutmanın en moda yolu. Artan uyku kaliten ise sağlığın, cildine ve gözlerine iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…