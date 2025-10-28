Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür’ün Yay burcundaki enerjisiyle birlikte, gözlerini adeta ufka dikeceksin. İleriye bakacak ve vizyoner bir yaklaşımla hedeflerini büyüteceksin. İşte tam da bu noktada eğitim planların ya da yurt dışı bağlantılı iş projelerin konusunda beklenmedik, umut dolu kapılar aralanabilir karşında.

Bu süreçte fikirlerini paylaşırken özgün olmayı ihmal etme ama aynı zamanda gereksiz detaylara takılıp kalmaktan da kaçın. Öte yandan sabırla attığın adımların meyvelerini toplamaya başladığın bir dönemdeyiz. İş arkadaşların ve üstlerin de senden istikrar bekliyor. Şimdi sürekli daha fazlasını isteyerek ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyerek bu istikrarı sağlayabileceğin de aşikar. Yeter ki fikirlerin ve hedeflerinle geleceğe odaklan!

Acaba aşktan ne haber? Bugün, Merkür ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, duygusal bağları daha da derinleştiriyor... Yani bugün, partnerinle yaptığın konuşmalarda kelimelerin adeta şifalı etkiler taşıdığını hissedeceksin. Ama eğer bekarsan, kalbine dokunan bir sohbetin seni büyülemesine izin vermelisin. Aşka kapılmaktan korkmasan da abartılı hayaller kurmaktan kaçın. Romantizm güzel olsa da bu aralar ayakların yere sağlam bassın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…