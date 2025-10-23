Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kariyer sahnenin yıldızı sen olacaksın. Ancak Güneş ile Plüton karesinin etkisi altında, güç savaşlarının tam merkezinde yer alabilirsin. Üstlerinle yaşanabilecek fikir çatışmaları, kontrolü ele geçirmeye çalışan kişilerle yaşayabileceğin restleşmeler, bugünün ana konuları olabilir. İşte tam da bu noktada, enerjini çatışmalara değil, stratejik bir yükselişe dönüştürmelisin. Artık 'Ben daha iyiyim' demek yerine, 'İşte böyle lider olunur' demenin vakti geldi.

Finansal konularda belki de bir ortaklık kararı nedeniyle gerilim yaşayabilirsin. Bu nedenle, söz konusu ortaklık ilişkileri olduğunda bu baskıdan sıyrılmalı ve daha da güçlenerek kendini göstermelisin. Zira, stres anında verdiğin doğru kararlar ve yerinde tepkiler sayesinde iş birliklerinde güç dengesinin kazanan tarafında yerini alacaksın. Görünen o ki bugün yapabileceklerini anlayıp kendi sınırlarını belirlemek, özgürlüğün kapısını açacak!

Biraz da aşk konuşalım! Bugün aşk hayatında tutku, kıskançlık ve cazibe el ele yürüyerek... Plüton'un etkisi, seni adeta bir mıknatıs gibi yapacak ve kimse sana direnemeyecek. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu etkileşim güç oyunlarına dönüşebilir. Aşk hayatında her şey 'ya hep ya hiç' kıvamında olacak. Ama unutma, sen Koç burcusun ve tutkudan asla korkmazsın. Tabii bu arada kıskançlık ve cazibe arasında da bir denge kurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…