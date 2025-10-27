Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjin tavan yapabilir. Bedeninin hızı ve enerjisi, ruh halinle adeta bir yarış içerisinde olabilir. Adrenalin seviyenin yüksek olması seni motive ederken, aynı zamanda küçük unutkanlıklar ya da dikkatsizliklerin de ortaya çıkmaya başladığını fark edebilirsin. Bu durum, beyninin biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor olabilir.

Akşam saatlerinde ise, seslere, kokulara ya da parlak ışıklara karşı hassasiyetin artabilir. Bu nedenle, ekranlardan biraz uzak durmak ve gözlerini dinlendirmek sana iyi gelebilir. Bilgisayar, televizyon ya da telefon ekranlarından uzaklaşmak, hem gözlerini hem de zihnini rahatlatabilir. Günün sonunda, zihnini susturmak ve kendini daha huzurlu hissetmek için kısa bir sessizlik ritüeli deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…