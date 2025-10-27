onedio
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Ekim Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Ekim Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 28 Ekim Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün enerjin tavan yapabilir. Bedeninin hızı ve enerjisi, ruh halinle adeta bir yarış içerisinde olabilir. Adrenalin seviyenin yüksek olması seni motive ederken, aynı zamanda küçük unutkanlıklar ya da dikkatsizliklerin de ortaya çıkmaya başladığını fark edebilirsin. Bu durum, beyninin biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor olabilir.

Akşam saatlerinde ise, seslere, kokulara ya da parlak ışıklara karşı hassasiyetin artabilir. Bu nedenle, ekranlardan biraz uzak durmak ve gözlerini dinlendirmek sana iyi gelebilir. Bilgisayar, televizyon ya da telefon ekranlarından uzaklaşmak, hem gözlerini hem de zihnini rahatlatabilir. Günün sonunda, zihnini susturmak ve kendini daha huzurlu hissetmek için kısa bir sessizlik ritüeli deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün seni biraz karışık bir durum bekliyor. Bedenin, o güzel, sağlam ve istikrarlı duruşunu korumak isterken, zihnin ise birazcık macera peşinde olabilir. Bu iç dünyandaki minik çatışma, hormonlarının biraz dalgalanmasına neden olabilir.

Özellikle gün içinde kendini biraz daha yorgun hissettiğin anlarda, enerjinin birdenbire düşüş gösterebileceğini unutma. Bu durumla başa çıkmak için hemen bir şekerli yiyecek ya da bir fincan kahveye yönelmek yerine, doğanın bize sunduğu besinlerle enerjini yükseltmeyi denemelisin. Belki bir elma, belki bir avuç badem... Kim bilir, belki de enerjini yükseltecek olan şey bir bardak taze sıkılmış portakal suyu olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendini biraz hızlı hissediyor olabilirsin. Zihninin hızına bedeninin yetişmekte zorlandığı bir gün olabilir bu. Belki de çevrendeki her şeyi takip etmekte zorlanıyor, odaklanma konusunda sıkıntılar yaşıyorsun. Üstelik bu durum geçici bir baş karışıklığına da neden olabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte sana küçük bir ipucu: Nefesini fark et ve konuşurken bu farkındalığı koru. Bu, kelimelerini ve duygularını hizaya getirirken sana yardımcı olabilir. Bir de bugün belki de farkında olmadan küçük tikler, diş sıkma veya dudak ısırma gibi reflekslerin artabilir. Biliyoruz, bu tür alışkanlıklar can sıkıcı olabilir. Ancak unutma ki bu tür durumları fark etmek bile aslında iyileşmenin ilk adımıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün duygusal iniş çıkışların fiziksel hallerini hissetme ihtimalin oldukça yüksek. Özellikle göğüs kafesinde oluşan bir baskı hissi, kalbinin hızlanması veya nefesinin daralması gibi belirtiler, stresin bedenindeki yansımaları olabilir. Bu tür durumlarla karşılaştığında, derin bir nefes almayı unutma. Kendine olan güvenini tazelemek ve iç huzurunu yeniden bulmak için, nefes almayı bir meditasyon haline getirebilirsin.

Duygularını içinde biriktirmek yerine, onları yazıya dökerek rahatlama yolunu deneyebilirsin. Belki bir günlük tutmak, belki de bir şiir yazmak... Kendi duygularını ifade etmenin birçok yolu var ve bunları denemek, ruhunu hafifletebilir. Unutma, ruhunu yormadan, neşe ve huzur içinde ilerlemek, bedeninin de enerjisini yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjin tavan yapabilir. Bu enerji patlaması, seni adeta zirveye taşıyabilir ve her şeyi yapabilecekmişsin gibi hissettirebilir. Ancak unutma, bedenin de bir sınırı var ve bu sınırlarını zorlamamalısın. Bu enerji yükselişi ile birlikte tansiyon veya nabız dalgalanmaları gibi sağlık sorunları yaşayabilirsin. Bu yüzden, bedeninle iş birliği yapmalı ve onun sınırlarını saygıyla kabul etmelisin.

Bugün her şeyin dozunu kaçırmaman gerekiyor. Kahkahanın, öfkenin, heyecanın... Her şeyin bir sınırı var ve bugün bu sınırları aşmamalısın. Enerjinin yüksek olması, her şeyi fazlasıyla yapma isteği getirebilir ancak unutma, her şeyin fazlası zarar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugünün senin için detayların ön planda olduğu bir gün olacak. Ancak bu detaylara boğulurken, nefes almayı unutmaman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Çünkü aşırı analiz yapmak, beyninde gereğinden fazla baskı oluşturabilir ve bu durum, baş ağrısı ya da göz yorgunluğu gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Günün ortasında, belki de öğle yemeği molasında, kısa bir yürüyüş yapmayı düşün. Ya da belki de sessiz ve sakin bir mola, senin için daha iyi olabilir. Bu molalar, hem bedenini hem de zihnini rahatlatacak ve yeniden enerji toplamanı sağlayacak. Tabii bunun için bedeninin sana verdiği küçük sinyalleri göz ardı etmemen de oldukça önemli. Belki de biraz daha yavaşlaman, belki de biraz daha hızlanman gerektiğini söylüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sağlığın için dikkat etmen gereken bir nokta var: İçsel dengen kadar, sıvı dengen de oldukça önem taşıyor. Hafif baş dönmeleri, tansiyonun düşmesi ya da dengesizlik hissi gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. Bu durumlarla karşılaştığında hemen yorgun olduğunu düşünüp geçiştirme. Çünkü bu belirtiler, sadece yorgunlukla ilişkili olmayabilir. Zihinsel kararsızlıkların, enerjini dağıtabilir ve bu da bedeninde çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Peki, bu durumla nasıl başa çıkabilirsin dersen, sana harika bir önerimiz de var tabii. Kısa süreli meditasyonlar, seni yeniden merkezine taşıyabilir ve enerjini toplamana yardımcı olabilir. Unutma, ruhun dengeyi bulduğunda bedenin de rahatlar. Artan şikayetler içinse doktor kontrolünü unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Bedensel farkındalığının tavan yaptığı bu gün, hem sana güç katacak hem de ağrı eşiğini biraz daha hassas hale getirecek. Kaslarında bir miktar kasılma, belki de bir sıkışma hissi yaşayabilirsin. Cildinde de bir gerginlik hissi olabilir. Bunlar, bastırılmış duygularının bedeninde oluşturduğu fiziksel yansımalar olabilir.

Mars'ın kırmızı ve enerjik ışığı, bugün seninle. Ancak bu enerji, seni korumak için değil, dönüştürmek için burada. Bu dönüşüm sürecinde, ruhsal yüklerini hafifletmeye çalış. Kendini bu yüklerden arındırdıkça, bedeninle olan ilişkin de daha barışçıl bir hal alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün enerjin tavan yapmış gibi görünüyor. Ancak bu enerjiyi kontrol etmekte zorlanabilirsin ve bu da seni küçük kazalar için potansiyel bir aday haline getirebilir. Dengesiz adımlar, ani reflekslerle yapılan hareketler... İşte, bugün bunlara dikkat etmen gerekiyor.

Fakat merak etme, bu enerjiyi doğru bir hedefe yönlendirdiğinde, bedeninle zihnin mükemmel bir uyum içinde olacak. Bu sayede, hem enerjik hem de dikkatli bir şekilde gününü geçirebilirsin. Maceracı ruhunu hiçbir zaman kaybetme, çünkü bu senin kim olduğunu belirliyor. Ancak bu maceracı ruhunu kontrol altında tutmayı da ihmal etme. Unutma, bedenin de seninle bu yolculuğa çıkmak istiyor ve ona iyi bakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kontrol etme arzunun bedenini biraz fazla sıkıştırdığını hissedebilirsin. Belki de dişlerini sıktığını, omuzlarını farkında bile olmadan kastığını veya çenenin gerginleştiğini fark edebilirsin. Bunlar küçük ama etkili sinyallerdir ve bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığını gösterir.

İşte bu yüzden günün sonunda biraz gevşeme egzersizleri yapmayı düşün, deriz. Belki bir meditasyon seansı, belki bir yoga dersi veya sadece birkaç derin nefes alabilirsin. Ayrıca, gökyüzünde bugün Mars ile Jüpiter üçgeni var. Bu da sana enerji ve güç verecektir ki seni saran güç ile sosyal hayatına da zaman ayırabilirsin. Böylece sahiden stresten kurtulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir. Sinir sistemin her zamankinden daha güçlü çalışabilir. Fakat aynı zamanda daha hassas da olabilir. Tam da bu noktada özellikle elektronik cihazların yaydığı enerji, normalde kolaylıkla tolere edebileceğinden daha fazla olabilir ve bu durum, enerjini hızla tüketebilir.

Bununla başa çıkabilmenin en iyi yolu, zihinsel uyarıcılardan biraz uzaklaşmak olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de bir süre sessizlikte kalabilirsin. Sessizlik, bedenin frekansını yeniden ayarlamak gibidir. Kendini yeniden başlatmanı sağlar, tıpkı bir bilgisayarın resetlenmesi gibi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjinin biraz dağınık olduğunu hissedebilirsin. Ancak bu dağınıklık, derinliklerinde birikmiş enerjiyi serbest bırakman için bir fırsat olabilir. Su elementinin etkisi altındasın ve bu da bedeninde ödem, şişkinlik veya dolaşım tembelliği gibi durumları tetikleyebilir. Ancak endişelenme, bu durumlar senin sezgisel gücünü azaltmaz. Aksine, bu durumlar duygusal enerjini temizlemen ve yeniden dengeye gelmen için bir fırsat sunar.

Bugün, enerjini akıtmak için hafif hareketler ve içsel sessizlik anlarına ihtiyacın olabilir. Belki bir meditasyon seansı, belki de hafif bir yoga rutini... Unutma, bedenin durgunlukta bile seni iyileştirme yeteneğine sahip. Kendine zaman ayır, enerjini yeniden dengede tutmak için bedeninle bağlantıyı koparma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

