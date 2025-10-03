Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı Seçilen Emir Can İğrek'in Filistin Vurgusu Törene Damga Vurdu!

İstanbul Kuruçeşme’de bu yıl 15.’si düzenlenen FashionTV Moda Ödülleri, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Emma Shapplin’den Pelin Karahan’a, Şevval Şahin’den Tolgahan Sayışman’a kadar birçok ünlü isim ödüllerini alırken, en çok konuşulan an Emir Can İğrek’in sahnedeki sözleri oldu. Genç şarkıcı “Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı” ödülünü Filistinli çocuklara armağan etti.
Gelin o duygu dolu anlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin prestijli etkinliklerinden biri haline gelen FashionTV Moda Ödülleri, bu yıl 15. kez düzenlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın