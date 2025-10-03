onedio
Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı Seçilen Emir Can İğrek'in Filistin Vurgusu Törene Damga Vurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 14:23

İstanbul Kuruçeşme’de bu yıl 15.’si düzenlenen FashionTV Moda Ödülleri, adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Emma Shapplin’den Pelin Karahan’a, Şevval Şahin’den Tolgahan Sayışman’a kadar birçok ünlü isim ödüllerini alırken, en çok konuşulan an Emir Can İğrek’in sahnedeki sözleri oldu. Genç şarkıcı “Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı” ödülünü Filistinli çocuklara armağan etti.

Gelin o duygu dolu anlara birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye'nin prestijli etkinliklerinden biri haline gelen FashionTV Moda Ödülleri, bu yıl 15. kez düzenlendi.

Törende moda, sanat ve iş dünyasından birbirinden ünlü isimler bir araya geldi. Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıda davetliler adeta göz kamaştırdı. Gecenin en özel konuklarından biri, dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin oldu. Efsane sanatçı, törende “Yılın Icon” ödülünü alarak alkışlandı. Törende ayrıca Pelin Karahan, Şevval Şahin, Tolgahan Sayışman ve İvana Sert gibi ünlü isimler de ödüllerini alarak gecenin yıldızları arasında yerlerini aldı.

Ancak gecenin en çok konuşulan anı, genç şarkıcı Emir Can İğrek’in ödül konuşması oldu. “Yılın En Stil Sahibi Erkek Sanatçısı” seçilen İğrek, sahneye çıkarak yaptığı duygusal konuşmada ödülünü Filistinli çocuklara armağan etti. Sanatçı, “Dünya duymuyor, biz bir kere daha duyuralım. Filistinli çocuklar için bu ödülü alıyorum” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

