Yaşadıklarını Anlattı: Bir Kadın Aşı Olduktan Sonra Bir Gözünü Kaybettiğini İddia Etti

Pelin Yelda Göktepe
06.09.2025 - 18:15

2019'da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir salgınla başladı bildiğiniz üzere. Virüs, solunum yoluyla hızlıca bulaştığı için milyonlarca insanı etkiledi ve pek çok ülkede ciddi can kayıplarına yol açtı. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için karantinalar, sokağa çıkma yasakları, uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi uygulamalar hayata geçirildi. İnsanlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunda kaldı. 2020’nin sonlarına doğru geliştirilen aşılar sayesinde hastalığın etkileri zamanla azaldı ve toplumlar yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ancak aşı her zaman tartışma konusu oldu.

Bir kadın aşı sonrası görme yetisini kaybettiğini iddia etti ve yaşadıklarını anlattı. Kadının paylaşımı tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNvm3u...
Buradan izleyebilirsiniz;

Pandemi döneminde aşı tartışmaları, hem bilimsel hem de sosyal açıdan çok konuşulan bir konu oldu.

Bazı insanlar aşıların hızlı geliştirilmiş olmasından dolayı güvenilirliğini sorgularken, sağlık otoriteleri ve bilim insanları aşıların ciddi şekilde test edildiğini ve hastalığın yayılmasını önlediğini vurguladı. Bu tartışmalar, insanların bilgi kaynaklarına, inançlarına ve risk algısına göre farklılık gösterdi; bazıları aşıyı savunurken, bazıları tereddüt etti veya karşı çıktı. Sosyal medyanın yaygın kullanımı, yanlış bilgilerin hızla yayılmasına ve tartışmaların daha yoğun hale gelmesine yol açtı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışmalar bitmiş değil, araştırmalar da hala sürüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
