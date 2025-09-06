Yaşadıklarını Anlattı: Bir Kadın Aşı Olduktan Sonra Bir Gözünü Kaybettiğini İddia Etti

2019'da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir salgınla başladı bildiğiniz üzere. Virüs, solunum yoluyla hızlıca bulaştığı için milyonlarca insanı etkiledi ve pek çok ülkede ciddi can kayıplarına yol açtı. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için karantinalar, sokağa çıkma yasakları, uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi uygulamalar hayata geçirildi. İnsanlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunda kaldı. 2020’nin sonlarına doğru geliştirilen aşılar sayesinde hastalığın etkileri zamanla azaldı ve toplumlar yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ancak aşı her zaman tartışma konusu oldu.

Bir kadın aşı sonrası görme yetisini kaybettiğini iddia etti ve yaşadıklarını anlattı. Kadının paylaşımı tartışmaları yeniden alevlendirdi.