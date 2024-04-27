Türkiye'nin İlk Trans Oyuncusu Ayta Sözeri'den Kendi Hayatıyla İlgili Çok Konuşulacak İtiraflar!
Türkiye'nin İlk Trans Oyuncusu Ayta Sözeri'den Kendi Hayatıyla İlgili Çok Konuşulacak İtiraflar!
Türkiye'nin ilk trans oyuncusu Ayta Sözeri, konuk olduğu Saba Tümer'in programında kendi hayatı ve kimliği ile ilgili çok konuşulacak itiraflarda bulundu!
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Türkiye'nin ilk trans oyuncusu ve insan hakları aktivisti olan Ayta Sözeri'yi mutlaka tanıyanlarınız vardır diye düşünüyoruz.
Ortaokul yıllarında bir erkekten hoşlandığını fark eden ve kendini sorgulama sürecine giren ünlü oyuncu çocukken kendini eşcinsel zannettiğini "O zamanlar internet yok. Halk kütüphanesine gidip ‘Bana eşcinsellikle ilgili bir kitap verir misiniz?’ diyemezdim herhalde. Önümde iki rol model vardı. Ya Zeki Müren’sin, ya Bülent Ersoy’sun. Yıllar içinde aslında ikisinin birbirine ne kadar benzediğini öğrendim." cümleleriyle açıklamıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programına konuk olan Sözeri, yine hayatı ve kimliğiyle ilgil çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Sözeri, zorluklarla geçen hayatı için "Benim yaşadığım zamanlarda insanların hiç hoş bakmayacağı cinsiyet kimliğine sahipsin. Üniversite 2'den sonra evden ayrıldım. Ama onun için kendini bir garantiye almak istiyorsun.O zaman nereden bilecektim doktor olsam çalıştırmayacaklarını. Şu an çok şey değişti. Şu anda birçok trans çalışıyor. 20'li yaşlarda ameliyat oldum. Hormon tedavisi var. Bu kararı veremiyorsun böyle doğuyorsun." dedi.
Ünlü oyuncu aynı zamanda daha önce Hülya Avşar'ın kendisine sorduğu "Hayatta en çok ne olmak isterdin?" sorusuna erkek olmak istediğini söylediğini de anlattı.
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Erkek egemen olan doğuştan kendisine verilen erkeklik rütbesini söktüğünü söyleyen ünlü oyuncunun "Çünkü öyle doğuyorsun yanlış bir bedenin içinde yanlış bir ruh'la doğuyorsun. Ruh'u değiştiremem ama bedenimi değiştirebilirim. Benim zamanımda çok zordu. Ben eşcinsel değilim. Transseksüellim... Herkesin sana olmaz diye empoze ettiği toplumda.... Etimi ve kemiği mi değiştirecektim. Etin kemiğin bir anlamı olmadığını anladım ve sonra karar verdim" açıklamaları da dikkat çekti.
Siz Ayta Sözeri'nin açıklamaları için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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