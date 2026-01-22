Türkiye’nin En Soğuk Yeri Belli Oldu: Termometreler Eksi 33 Dereceyi Gördü

Doğu Anadolu Bölgesi adeta buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümde Türkiye’nin en soğuk yeri Hakkari’nin Yüksekova ilçesi olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 dereceyi gördü. Vatandaşlar araçlarının donmaması için üzerini branda, kilim, naylonla kapladı. İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, '30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim' dedi.

Öte yandan ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle: