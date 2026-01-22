onedio
Türkiye’nin En Soğuk Yeri Belli Oldu: Termometreler Eksi 33 Dereceyi Gördü

Türkiye'nin En Soğuk Yeri Belli Oldu: Termometreler Eksi 33 Dereceyi Gördü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 16:59

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde Türkiye’nin en soğuk yeri Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu. İlçede termometreler eksi 32.7 dereceyi gördü. İlçede yaşayan Mikail Onay isimli vatandaş, '30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum' dedi.

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu.

Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi adeta buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümde Türkiye’nin en soğuk yeri Hakkari’nin Yüksekova ilçesi olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 dereceyi gördü. Vatandaşlar araçlarının donmaması için üzerini branda, kilim, naylonla kapladı. İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, '30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim' dedi.

Öte yandan ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:

  • Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi eksi 31,3 derece.

  • Ardahan Göle eksi 30,9 derece.

  • Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Mahallesi   eksi 30.4 derece.

  • Erzurum Karaçoban ilçesi eksi 29,9 derece.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
