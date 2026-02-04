Trafik Kazası Geçiren Armağan Çağlayan'ın Başına Gelen Dolandırıcılık Girişimi Pes Dedirtti
Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı bir trafik kazasının ardından dolandırılmaya çalışıldığını açıkladı. Sigorta şirketinin avukatı olduklarını söyleyen kişiler tarafından arandığını belirten Çağlayan, noterden vekalet bile verdiğini anlattı. Gerçek ortaya çıkınca büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü fark etti. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını tek tek anlatan ünlü isim, özellikle kaza yapanları uyardı. “Bu resmen hukukçu dolandırıcılığı” dedi.
Armağan Çağlayan, bu kez televizyon projeleriyle değil, başından geçen bir dolandırıcılık girişimiyle gündeme geldi.
Bu görüşmenin ardından dolandırılmak üzere olduğunu fark eden Çağlayan, söz konusu kişinin sigorta şirketiyle hiçbir bağlantısının olmadığını anladı.
