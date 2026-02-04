Trafik Kazası Geçiren Armağan Çağlayan'ın Başına Gelen Dolandırıcılık Girişimi Pes Dedirtti

Paylaşımında, bu yöntemin özellikle kaza yapan kişileri hedef aldığını ve davayı açıp parayı aldıktan sonra ortadan kaybolma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı:

'Bugün de başka bir şeyle karşınızdayım :) Geçen hafta bir trafik kazası yaşadık. Araba kaskolu. Yönlendikleri servise götürdük. 2 gün sonra hasarsızlık için dava açmak istiyor musunuz ? Biz sigorta şirketinin avukatıyız diye aradılar bizi. Ve Av. Ebrar Erkul’ a vekalet vermemiz için bilgileri yolladılar. Ben de noterden vekaleti verdim. Sonra ertesi sigorta şirketinin gerçek avukatı aradı. Ve farkettim ki, Av. Ebrar Erkul , sigorta şirketinin avukatı değil, beni dolandırmaya çalışıyor. Davayı kazanacak. Parayı alacak. Ve yok olacak muhtemelen. SBM (Sigorta Bilişim Merkezi) her kaza yapanın bilgilerini bazı avukatlara “satıyor “ ve bu sistemden avukat sizin bilgilerinize ulaşıp sizi arıyor. Velhasıl kelam. Kaza yaptığınızda Av. Ebrar Erkul bürosundan sizi aralarsa vekalet vermeyiniz. Ve bu avukatları baroya şikayet ediniz . Bu da “hukukçu “ dolandırıcılığı !'