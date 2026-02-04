onedio
Trafik Kazası Geçiren Armağan Çağlayan'ın Başına Gelen Dolandırıcılık Girişimi Pes Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.02.2026 - 10:09

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, yaşadığı bir trafik kazasının ardından dolandırılmaya çalışıldığını açıkladı. Sigorta şirketinin avukatı olduklarını söyleyen kişiler tarafından arandığını belirten Çağlayan, noterden vekalet bile verdiğini anlattı. Gerçek ortaya çıkınca büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü fark etti. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını tek tek anlatan ünlü isim, özellikle kaza yapanları uyardı. “Bu resmen hukukçu dolandırıcılığı” dedi.

Armağan Çağlayan, bu kez televizyon projeleriyle değil, başından geçen bir dolandırıcılık girişimiyle gündeme geldi.

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci adım adım anlatarak takipçilerini uyardı.

Çağlayan’ın iddiasına göre geçtiğimiz hafta kaskolu araçlarıyla bir trafik kazası yaşadılar. Sigorta şirketinin yönlendirmesiyle araç yetkili servise götürüldü. Kazadan yalnızca iki gün sonra kendilerini arayan kişiler, “sigorta şirketinin avukatıyız” diyerek hasarsızlık tazminatı için dava açabileceklerini söyledi.

Sürecin olağan olduğunu düşünen Armağan Çağlayan, noterden vekalet verdiğini açıkladı. Ancak ertesi gün sigorta şirketinin gerçek avukatının aramasıyla tüm tablo değişti.

Bu görüşmenin ardından dolandırılmak üzere olduğunu fark eden Çağlayan, söz konusu kişinin sigorta şirketiyle hiçbir bağlantısının olmadığını anladı.

Paylaşımında, bu yöntemin özellikle kaza yapan kişileri hedef aldığını ve davayı açıp parayı aldıktan sonra ortadan kaybolma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı:

'Bugün de başka bir şeyle karşınızdayım :) Geçen hafta bir trafik kazası yaşadık. Araba kaskolu. Yönlendikleri servise götürdük. 2 gün sonra hasarsızlık için dava açmak istiyor musunuz ? Biz sigorta şirketinin avukatıyız diye aradılar bizi. Ve Av. Ebrar Erkul’ a vekalet vermemiz için bilgileri yolladılar. Ben de noterden vekaleti verdim. Sonra ertesi sigorta şirketinin gerçek avukatı aradı. Ve farkettim ki, Av. Ebrar Erkul , sigorta şirketinin avukatı değil, beni dolandırmaya çalışıyor. Davayı kazanacak. Parayı alacak. Ve yok olacak muhtemelen. SBM (Sigorta Bilişim Merkezi) her kaza yapanın bilgilerini bazı avukatlara “satıyor “ ve bu sistemden avukat sizin bilgilerinize ulaşıp sizi arıyor. Velhasıl kelam. Kaza yaptığınızda Av. Ebrar Erkul bürosundan sizi aralarsa vekalet vermeyiniz. Ve bu avukatları baroya şikayet ediniz . Bu da “hukukçu “ dolandırıcılığı !'

Adam Adama

Gecen istanbulda kaza yaptik antepten aradilar daha ne olsun