Survivor'ın Yeni Yarışmacısından Şerbo'daki Takipten Çıkmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
19 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir'de Boran karakteri sonunda komadan uyandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi önce cuma akşamlarına şimdi de tüm hafta reytinglerde ağırlığını koyuyor.
Son bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir dizisinin Alya ile Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, çekimler için İstanbul'da!
18 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kadın oyuncular arasında büyük bir rekabet vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti setinde senaryoyu aratmayacak bir kaos yaşanıyor.
Survivor 2026 kadrosu fırtına gibi geliyor.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının damat adaylarından Umut, paylaşımıyla gündem oldu.
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Bir döneme damgasını vuran Yalı Çapkını, özellikle üçüncü sezonunda reytinglerini toparlayamayınca final yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ani bir ayrılık haberiyle gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın