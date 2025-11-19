onedio
Haberler
TV
Survivor'ın Yeni Yarışmacısından Şerbo'daki Takipten Çıkmaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.11.2025 - 16:30

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

19 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Uzak Şehir'de Boran karakteri sonunda komadan uyandı.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, dizi hakkında konuştu. Burç Kümbetlioğlu, komadan uyanan Boran'ın dizi dinamiği için çok önemli olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından seyirciler sosyal medyadan yorum yağdırdı.

TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi önce cuma akşamlarına şimdi de tüm hafta reytinglerde ağırlığını koyuyor.

TRT 1 ekranlarının yeni reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz yine gündemde. Uzak Şehir'i geçerek haftanın en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, bu defa Furtuna Konağı'yla gündem oldu. Dizi için sıfırdan yapılan konağın ilk hali sosyal medyada gündem oldu.

Son bölümüyle kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir dizisinin Alya ile Cihan'ı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, çekimler için İstanbul'da!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ekibi çekimler için İstanbul'a geldi. Cihan ve Alya karakterlerini canlandıran Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, İstiklal Caddesi'nde sahne çekimi için bir araya geldi. O anlara şahit olan hayranlar ise oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

18 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak dizilerinin yayınlandığı salı gününe İspanya-Türkiye maçı damga vurdu. Ancak özellikle Total sonuçlara bakıldığında dizilerin yalnızca milli maçtan etkilenmediği görülüyor. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in damga vurduğu günde bir dizi 27. sırada yer alıyor!

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kadın oyuncular arasında büyük bir rekabet vardı.

Adba.tv’nin açıkladığı verilere göre son 1 haftada sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular belli oldu. Özellikle dizilerin yeni sezona hızlı başlamasıyla birlikte etkileşim rekorları kırıldı.

Kızılcık Şerbeti setinde senaryoyu aratmayacak bir kaos yaşanıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kaos bitmiyor. 4 oyuncunun ayrıldığı dizinin son bölümü biter bitmez ayrılan oyuncular dizideki bazı isimleri takipten çıktı. Söz konusu gelişmeler ortalığı karıştırırken diziye Nursema karakteriyle devam eden Ceren Karakoç'tan açıklama geldi.

Survivor 2026 kadrosu fırtına gibi geliyor.

Survivor 2026 All Star & Ünlüler için hazırlıklar sürüyor. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın'ın açıklandığı kadroya bugün büyük ses getirecek bir isim daha katıldı.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının damat adaylarından Umut, paylaşımıyla gündem oldu.

Amazon Prime'da başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programındaki kaos dışarıya da taştı. Yarışmacılardan Umut, X hesabından Ayla hakkında çirkin açıklamalarda bulundu. Ayla ve sevgilisi Cemal, Umut'a yanıt vermekte gecikmezken Umut'tan özür açıklaması geldi.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir, Sevdiğim Sensin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Star TV ekranlarında başlayacak Sevdiğim Sensin dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'i buluşturan dizinin tanıtımı ilgi çekerken, dizinin senaryosu Wattpad hikayelerine benzetildi.

Bir döneme damgasını vuran Yalı Çapkını, özellikle üçüncü sezonunda reytinglerini toparlayamayınca final yaptı.

Yalı Çapkını reyting rekortmeniyken bir anda çakılan reytingleriyle hafızalara kazındı. Dizi, 2 ve 3. sezonda izleyici tarafından bozulduğu düşünülen hikayesi, düşen reytingler ve tepkilerin ardından final kararı almıştı. Dizide Şefika karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hülya Duyar, konuk olduğu Saba Tümer'le programında diziye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, ani bir ayrılık haberiyle gündem oldu.

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir ayrılık yaşanıyor. Gönül Dağı'nın 6 yıllık başrolü Berk Atan ve diziye bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Gökçe Ayyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş, Ayyıldız'ın diziye veda edeceğini duyurdu.

