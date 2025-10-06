Survivor'a Katılacak Ünlü Şarkıcıdan Damla Can'ın Umre Ziyaretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Survivor'la tanıdığımız Damla Can, sevgilisiyle Umre'ye gitti.
2. Bahar dizisindeki Aziz Uras için tokatlama sitesi açıldı.
3. Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusu damga vurdu.
4. Acun Ilıcalı, 2026 Survivor All Star-Ünlüler'in ilk yarışmacısını açıkladı.
5. Kuruluş Orhan'dan fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
6. 5 Ekim Pazar günü reytingleri belli oldu.
7. Gözleri Karadeniz dizisini güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
8. Kızılcık Şerbeti'ne yeni isimler dahil oluyor.
