Survivor'a Katılacak Ünlü Şarkıcıdan Damla Can'ın Umre Ziyaretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
06.10.2025 - 23:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Survivor'la tanıdığımız Damla Can, sevgilisiyle Umre'ye gitti.

Survivor ile ekranlardan tanıdığımız Damla Can, sevgilisiyle Umre'den fotoğraflar paylaştı. Sosyal medya ikiye bölündü.

2. Bahar dizisindeki Aziz Uras için tokatlama sitesi açıldı.

Daha önce Kızılcık Şerbeti Fatih için açılan site, bu kez de Aziz Uras için açıldı. Kısa sürede pek çok kişi siteye giriş yaptı.

3. Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusu damga vurdu.

Futbolla arasının iyi olduğunu söyleyen yarışmacı, soruyu yanlış cevapladı. “Türkiye Futbol Süper Ligi'nde yer alan ve 'Anadolu Kartalı' lakabıyla da bilinen takım hangisidir?“ sorusu gündem oldu.

4. Acun Ilıcalı, 2026 Survivor All Star-Ünlüler'in ilk yarışmacısını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıkları başlayan programda ilk yarışmacı belli oldu. Yarışmacı, şaşkınlık yarattı.

5. Kuruluş Orhan'dan fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun fragmanı paylaştığı diziden Barış Falay da paylaşıldı. Falay'ın yeni tarzına yorum yağdı.

6. 5 Ekim Pazar günü reytingleri belli oldu.

Gönül Dağı ve Çarpıntı'nın yayınlandığı günün reyting sonuçları yine şaşırtmadı. Zirve değişmedi.

7. Gözleri Karadeniz dizisini güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz temalı diziye üç oyuncu birden dahil oldu. Dizinin hikayesi genişletildi.

8. Kızılcık Şerbeti'ne yeni isimler dahil oluyor.

Ortalığın giderek daha da karıştığı Kızılcık Şerbeti'ne son dahil olan isim Çimen'e hayat veren Selin Türkmen olmuştu. Ancak diziye bir isim daha dahil oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
