Su Krizi Büyüyor, Kuraklık Kapıda; Peki Deniz Suyunu Neden Arıtamıyoruz?
İstanbul’da barajlardaki su seviyesi kritik düzeye geriledi. İSKİ verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 21,87’ye indi. Uzmanlar, önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda ciddi su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
Peki bu krizde deniz suyu arıtılabilir mi?
İstanbul'da baraj doluluk oranı alarm veriyor.
İzmir'de durum giderek kötüleşiyor.
Türkiye "su stresi yaşayan ülke" kategorisinde yer alıyor.
Sulama sektörü ve madencilik süreci olumsuz etkiliyor.
Havadaki suyu hasat ederek kuraklıkla mücadele edilebilir.
Yağmur suyu hasadı nedir?
Deniz suyu arıtılabilir mi?
Peki bunun artı ve eksileri neler?
