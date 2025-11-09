Su Krizi Büyüyor, Kuraklık Kapıda; Peki Deniz Suyunu Neden Arıtamıyoruz?

Türkiye’de suyun en büyük tüketicisi tarımsal sulama sektörü olup toplam kullanımın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Sanayi ve evsel kullanım ise her biri yaklaşık yüzde 15 pay alıyor. Uzmanlar, su krizinin başlıca nedenini iklim değişikliği ve kuraklık olarak gösterirken, nüfus artışı, tarımsal sulamadaki verimsizlik ve kirlilik gibi etkenlerin de ilerleyen yıllarda Türkiye’yi su fakiri ülke konumuna düşürebileceğini belirtiyor.

Madencilik ve termik santraller de su kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Altın madeni ve termik santrallerin yoğun su kullanımı, yer altı ve yerüstü sularını tüketiyor ve bölgesel tartışmalara yol açıyor. Uşak’ta Tüprağ Altın Madeni’nin su tüketimi gündeme gelirken, şirket ise tahsis edilen suyun büyük kısmının kullanılmadığını savunuyor.